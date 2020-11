വിജ്ഞാപനത്തിനു കാരണം കോടതി വ്യവഹാരമെന്ന് മന്ത്രി; അല്ലെന്ന് ധനവകുപ്പ്

തിരുവനന്തപുരം ∙ സംസ്ഥാനത്തു പങ്കാളിത്ത പെൻഷൻ പദ്ധതി തുടരുന്നതിനു വിജ്ഞാപനം ഇറക്കേണ്ടി വന്നതിനു കാരണം കോടതി വ്യവഹാരമാണെന്ന മന്ത്രി തോമസ് ഐസക്കിന്റെ വാദം തെറ്റെന്നു രേഖകൾ.

വിവരാവകാശ നിയമ പ്രകാരം ധനവകുപ്പു നൽകിയ മറുപടിയാണു മന്ത്രിയുടെ വാദങ്ങൾ ശരിയല്ലെന്നു തെളിയിക്കുന്നത്. പദ്ധതി പുനഃപരിശോധിക്കാൻ നിയോഗിച്ച സമിതിയാണു വിജ്ഞാപനം ഇറക്കാൻ ധനവകുപ്പിനോടു ശുപാർശ ചെയ്തത്. വിജ്ഞാപനം അംഗീകാരത്തിനായി നിയമസഭയുടെ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റിക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകം പദ്ധതിയിൽ അംഗങ്ങളായ 1,25,230 ജീവനക്കാർ 2700 കോടി രൂപ പെൻഷൻ ഫണ്ടിൽ നിക്ഷേപിച്ചു. പങ്കാളിത്ത പെൻഷൻ പദ്ധതി പിൻവലിക്കണമെന്നതാണ് ഇന്നു നടക്കുന്ന ദേശീയ പണിമുടക്കിൽ ഇടതു പാർട്ടികളുടെ മുഖ്യ ആവശ്യങ്ങളിൽ ഒന്ന്.

വിജ്ഞാപനത്തെക്കുറിച്ചു മന്ത്രി ഐസക് പറഞ്ഞതിങ്ങനെ

പെൻഷൻ ഫണ്ട് റെഗുലേറ്ററി ആൻഡ് ഡവലപ്മെന്റ് അതോറിറ്റി (പിഎഫ്ആർ‍ഡിഎ) അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള പെൻഷൻ ഫണ്ടുകളിലാണു ജീവനക്കാരുടെയും സർക്കാരിന്റെയും വിഹിതം നിക്ഷേപിക്കുന്നത്. ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപം നടത്തുന്നതിനു നിയമസാധൂകരണം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ അക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കുന്ന വിജ്ഞാപനം വേണം. 2013 ഏപ്രിൽ ഒന്നിനു പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയപ്പോൾ അതു ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു. വിജ്ഞാപനം ഇറക്കാത്തതിനെക്കുറിച്ചു കോടതിയിൽ വ്യവഹാരം വന്നപ്പോൾ സർക്കാർ അതു ചെയ്യാൻ ബാധ്യസ്ഥരായി.

വിവരാവകാശനിയമപ്രകാരം ചോദിച്ചത്

വിജ്ഞാപനം ഇറക്കുന്നതിനു കാരണമായ എന്തെങ്കിലും കോടതി വിധിയോ കേസോ ഉണ്ടോ?

മറുപടി: ഇല്ല.

പദ്ധതിയിൽ നിന്നു പിന്മാറാനുള്ള സാധ്യത ഇല്ലാതാക്കിയതിങ്ങനെ

പിഎഫ്ആർഡിഎ നിയമത്തിന്റെ 12(4) വ്യവസ്ഥ അനുസരിച്ച് പെൻഷൻ ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപം നടത്തുന്നതിനു സംസ്ഥാനം വിജ്ഞാപനം ഇറക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ പദ്ധതി നിയമപരമാവില്ല.

പിന്മാറിയാൽ തുക തിരികെ ലഭിക്കുമോ

ശമ്പളത്തിന്റെ 10% ജീവനക്കാരും 10% സർക്കാരുമാണ് അടയ്ക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴും ഇതു തിരിച്ചു വാങ്ങുന്നവരുണ്ട്. പദ്ധതി വന്നതിനുശേഷം എയ്ഡഡ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചവരും ഈ കാലാവധിക്കു മുൻപുള്ള തീയതി വച്ചു നിയമനാംഗീകാരം ലഭിച്ചവരുമാണു തുക വാങ്ങുന്നത്. ഇങ്ങനെ പിന്മാറുന്ന ജീവനക്കാർക്കു തുക തിരിച്ചു നൽകുന്നതിനു സർക്കാർ ഉത്തരവിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിന്മാറുന്നവരുടെ വിഹിതം അവരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കും സർക്കാർ അടച്ച തുക ട്രഷറിയിലേക്കും കൈമാറും.

