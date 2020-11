കർഷക ഉൽപാദക സംഘങ്ങൾ രൂപീകരിക്കാനെന്ന പേരിൽ തട്ടിപ്പ്; പണപ്പിരിവ്

തിരുവനന്തപുരം∙ കൃഷി വകുപ്പിനു കീഴിലെ ചെറുകിട കർഷക–കാർഷിക വ്യാപാര കൺസോർഷ്യം (എസ്എഫ്എസി) മുഖേന രൂപീകരിക്കുന്ന കർഷക ഉൽപാദക സംഘങ്ങളുടെ പേരിൽ ലക്ഷങ്ങളുടെ പണപ്പിരിവ്. സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ വഴി പ്രചാരണം നൽകിയാണു തട്ടിപ്പ്. കൃഷി വകുപ്പ് അന്വേഷണം തുടങ്ങി.

കൊല്ലം, എറണാകുളം ജില്ലകളിൽ ഒട്ടേറെപ്പേർ വഞ്ചിതരായി. മറ്റു ജില്ലകളിലും തട്ടിപ്പു നടന്നിട്ടുണ്ട്. 500 മുതൽ 2000 രൂപ വരെയാണു പിരിക്കുന്നത്. പണം നഷ്ടമായവർ കൃഷി ഭവനുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോഴാണു വിവരം പുറത്തായത്.

പണപ്പിരിവ് നിയമവിരുദ്ധം

ഇത്തരം പിരിവു നിയമവിരുദ്ധവും ശിക്ഷാർഹവുമാണെന്ന് എസ്എഫ്എസി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. തട്ടിപ്പു ശ്രദ്ധയിൽപെട്ടാൽ കൃഷി ഭവനെ അറിയിക്കണം. കർഷക ഉൽപാദക സംഘങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ www.sfackerala.org എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴി ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ സ്വീകരിച്ചു വരികയാണ്. അടുത്ത മാസം 15 വരെ സംഘടനകൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. ജില്ലകളിൽ കലക്ടറുടെ അധ്യക്ഷതയിലുള്ള സമിതിയാണു തിരഞ്ഞെടുക്കുക. വിശദാംശം 18004251661 എന്ന നമ്പറിൽ അറിയാം/

തട്ടിപ്പ് ഇങ്ങനെ

കർഷക സംഘങ്ങൾ രൂപീകരിക്കാൻ 500 പേരെ ഓഹരി ഉടമകളാക്കുമെന്നും ഒരു ഓഹരി സർക്കാർ നിയമപ്രകാരം 2000 രൂപയാണെന്നും ഒരാൾക്ക് എത്ര ഓഹരി വേണമെങ്കിലും എടുക്കാമെന്നുമാണു തട്ടിപ്പുകാരുടെ പ്രചാരണം. കർഷക ഉൽപാദക സംഘങ്ങളുടെ പ്രൊമോട്ടിങ് ഏജൻസി ഇക്കോ ഷോപ് ആണെന്നും അതിന്റെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഓരോ അംഗവും ഡിസ്കൗണ്ട് കാർഡ് ഇനത്തിൽ 500 രൂപ വീതം നൽകി ആദ്യം ഓഹരി ഉറപ്പാക്കണമെന്നു പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു.

English Summary: Fraud in the name of farm products organisation