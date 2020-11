തിരുവനന്തപുരം∙ കെഎസ്ആർടിസി ഓർഡിനറി ബസുകളിലെ സ്ഥിരം യാത്രക്കാർക്ക് ഇനി സീറ്റ് റിസർവേഷൻ സൗകര്യം . ഇതിനായി ബസിൽ നിന്നു തന്നെ 5 രൂപയുടെ കൂപ്പൺ കണ്ടക്ടർ യാത്രക്കാർക്കു നൽകും. രാവിലെയുള്ള ട്രിപ്പുകളിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്കു വൈകുന്നേരങ്ങളിലെ തിരിച്ചുള്ള ബസുകളിൽ സീറ്റ് ഉറപ്പാക്കുന്നതിനു വേണ്ടി രാവിലെ തന്നെ കണ്ടക്ടറിൽ നിന്നു കൂപ്പൺ വാങ്ങാം. ഇവർക്കു സീറ്റിൽ മുൻഗണന ലഭിക്കും.

English Summary: KSRTC ordinary bus also to have reservation