പട്ടയഭൂമിയിലെ നിർമാണത്തിന് എൻഒസി; രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കകം റിപ്പോർട്ട്

തിരുവനന്തപുരം ∙ പട്ടയ ഭൂമിയിലെ എല്ലാ നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും കാർഷികേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും റവന്യു വകുപ്പിന്റെ നിരാക്ഷേപ പത്രം (എൻഒസി) വേണമെന്ന കോടതി വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ട തുടർ നടപടി സംബന്ധിച്ചു രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കകം റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ റവന്യു പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ഡോ.എ. ജയതിലകിനെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ചുമതലപ്പെടുത്തി.

ഭൂവിനിയോഗം സംബന്ധിച്ചു പുതിയ നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും മറ്റു പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും വന്നിട്ടുണ്ടെന്നും അവ കൂടി പരിശോധിച്ചു വേണം റിപ്പോർട്ട് തയാറാക്കാനെന്നും ഉന്നതതല യോഗത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി നിർദേശിച്ചു. ഹൈക്കോടതി വിധി സുപ്രീം കോടതി ശരിവച്ച സാഹചര്യത്തിൽ നിയമപരമായി ഇനി എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നാണു റവന്യു പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി പരിശോധിക്കുക. നിയമ സെക്രട്ടറിയും നിയമ വകുപ്പുമായും ആലോചിച്ചായിരിക്കും പരിഹാരം നിർദേശിക്കുക.

മൂന്നാറിലെ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിനാണ് 8 വില്ലേജുകളിൽ നിയന്ത്രണം നടപ്പാക്കിയത്. അവിടത്തെ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കി വേണം തുടർനടപടി നിർദേശിക്കാനെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

നിർമാണ, കാർഷികേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള എൻഒസി ആദ്യം ഇടുക്കി ജില്ലയിലും പിന്നീടു മൂന്നാർ താലൂക്കിലും മാത്രം നടപ്പാക്കാനാണു സർക്കാർ ഉദ്ദേശിച്ചത്. എന്നാൽ, ഹൈക്കോടതിയും സർക്കാരിന്റെ ഹർജി തള്ളി സുപ്രീം കോടതിയും സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ പട്ടയ ഭൂമിക്കും ഇതു ബാധകമാക്കുകയായിരുന്നു.

പെരുമാറ്റച്ചട്ടം ഒഴിവായ ശേഷം നടപടി

റവന്യു പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയുടെ റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചാലും തിരഞ്ഞെടുപ്പു പെരുമാറ്റച്ചട്ടം നിലവിലുള്ളതിനാൽ ധൃതി പിടിച്ചു മാറ്റങ്ങൾ നടപ്പാക്കാനാവില്ല. പെരുമാറ്റച്ചട്ടം പിൻവലിക്കുമ്പോഴേക്കും സർക്കാർ നടപടി ഉണ്ടാകും. 1964 ലെ ഭൂപതിവു ചട്ടത്തിൽ ഭേദഗതി ഉൾപ്പെടെ പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട്.

