എം. ശിവശങ്കർ 5 ദിവസം കസ്റ്റംസ് കസ്റ്റഡിയിൽ

കൊച്ചി ∙ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന എം.ശിവശങ്കറിനെ നയതന്ത്ര പാഴ്സൽ സ്വർണക്കടത്തു കേസിൽ 5 ദിവസത്തേക്കു കസ്റ്റംസിന്റെ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു. കേസിലെ മുഖ്യപ്രതി സ്വപ്ന സുരേഷിനെ ഈ മാസം 18നു ജയിലിനുള്ളിൽ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ ലഭിച്ച വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണു ശിവശങ്കറിനെ പ്രതിചേർത്തു കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്യാനായി കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങുന്നത്.

യുഎഇ കോൺസുലേറ്റിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്ന ഈജിപ്ത് പൗരൻ ഖാലിദ് അലി ഷൗക്രിക്കൊപ്പം വിദേശത്തേക്കു ഡോളർ കടത്തിയ കേസിൽ സ്വപ്ന, പി.എസ്. സരിത് എന്നിവരെയും 5 ദിവസം കസ്റ്റംസിന്റെ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു. രണ്ടു കേസുകളിലും 3 പ്രതികളെയും ഒരുമിച്ചു ചോദ്യംചെയ്യാനാണു കസ്റ്റംസിന്റെ നീക്കം. ഇതിനിടെ, സ്വപ്നയുടെ പേരിൽ പ്രചരിക്കുന്ന ശബ്ദസന്ദേശത്തിന്റെ നിജസ്ഥിതി കണ്ടെത്താനും കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ ശ്രമം നടത്തും.

English Summary: Sivasankar in customs custody for five days