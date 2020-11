10, 12 ക്ലാസ് അധ്യാപകർ 17 മുതൽ സ്കൂളിലെത്തണം

തിരുവനന്തപുരം ∙ 10, 12 ക്ലാസുകളിലെ അധ്യാപകർ ഡിസംബർ 17 മുതൽ സ്കൂളുകളിൽ എത്തണമെന്നു സർക്കാർ നിർദേശിച്ചു. പകുതി പേർ വീതം ഒന്നിടവിട്ട ദിവസങ്ങളിലാണ് എത്തേണ്ടത്. റിവിഷൻ ക്ലാസുകൾക്കു തയാറെടുക്കാനും ഡിജിറ്റൽ ക്ലാസുകൾക്കു പഠനപിന്തുണ ഉറപ്പാക്കാനുമാണിത്. ഒപ്പം, കോവിഡ് നിയന്ത്രണ വിധേയമായാൽ സ്കൂൾ തുറക്കുന്നതിനുള്ള മുന്നൊരുക്കവും.

കുട്ടികൾ സ്കൂളിലെത്തുമ്പോൾ പ്രാക്ടിക്കൽ ക്ലാസുകളും ഡിജിറ്റൽ പഠനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ റിവിഷനും നടക്കും. ജനുവരി 15ന് അകം 10–ാം ക്ലാസിന്റെയും 30ന് അകം പ്ലസ്ടുവിന്റെയും ഡിജിറ്റൽ അധ്യയനം പൂർത്തിയാക്കാനും മന്ത്രി സി.രവീന്ദ്രനാഥിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗം തീരുമാനിച്ചു. പൊതുപരീക്ഷയ്ക്കുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ നടത്താനും തീരുമാനിച്ചു.

