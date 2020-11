സ്പ്രിൻക്ലർ: രണ്ടംഗ സമിതിയുടെ റിപ്പോർട്ട് പഠിക്കാൻ പുതിയ മൂന്നംഗ സമിതി!

തിരുവനന്തപുരം∙ സ്പ്രിൻക്ലർ കരാർ പരിശോധിക്കാൻ വീണ്ടും പുതിയ സമിതിയെ നിയോഗിച്ച് സർക്കാർ. കോവിഡ് വിവര വിശകലനത്തിനു സ്പ്രിൻക്ലർ കമ്പനിക്കു കരാർ നൽകിയതു പരിശോധിച്ച വിദഗ്ധസമിതി അഭിപ്രായം പറയാത്ത വിഷയങ്ങളിൽ പഠനം നടത്താനാണ് മുൻ നിയമസെക്രട്ടറി കെ.ശശിധരൻ നായർ, ജെഎൻടിയുഎച്ച് കോളജ് ഓഫ് എൻജിനീയറിങ് റിട്ട. പ്രഫസർ ഡോ.എ.വിനയബാബു, തിരുവനന്തപുരം കോളജ് ഓഫ് എൻജിനീയറിങ് പ്രഫസർ ഡോ.ഉമേഷ് ദിവാകരൻ എന്നിവരടങ്ങിയ പുതിയ സമിതി രൂപീകരിച്ചത്.മാധവൻ നമ്പ്യാർ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടിൽ നടപടിയെടുക്കാതെ പുതിയ സമിതിയെ വച്ചതെന്തിനെന്ന ചോദ്യത്തിനും കൃത്യമായ ഉത്തരമില്ല.

കരാർ ഒപ്പിടുന്നതിൽ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിച്ചോ, അസാധാരണ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ന്യായീകരിക്കപ്പെടാനാവാത്ത വീഴ്ചകളുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ, വിവരസുരക്ഷയ്ക്കായി അവലംബിച്ച മാർഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ പുതിയ സമിതി പരിശോധിക്കണം. മുൻ വ്യോമയാന സെക്രട്ടറി എം. മാധവൻ നമ്പ്യാർ, സൈബർ സുരക്ഷാ വിദഗ്ധൻ ഡോ. ഗുൽഷൻ റായി എന്നിവർ സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ട് വിലയിരുത്തി മാർഗനിർദേശങ്ങൾ നൽകാനും പുതിയ സമിതിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

സ്പ്രിൻക്ലർ കരാറിൽ വീഴ്ചകളുണ്ടെന്ന പരാമർശം ആദ്യ റിപ്പോർട്ടിലുണ്ടെന്നു ചീഫ് സെക്രട്ടറി വിശ്വാസ് മേത്ത സ്ഥിരീകരിച്ചു. കരാറിൽ വീഴ്ചകളുണ്ടായെന്ന ആദ്യ റിപ്പോർട്ട് അട്ടിമറിക്കാനാണ് പുതിയ സമിതിയെന്നും ആക്ഷേപമുയർന്നിട്ടുണ്ട്.

