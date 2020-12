സതീശനും സാദത്തിനുമെതിരെ കേസെടുക്കാനുള്ള അപേക്ഷ സ്പീക്കർ മടക്കി

തിരുവനന്തപുരം∙ കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎമാരായ വി.ഡി.സതീശനും അൻവർ സാദത്തിനുമെതിരെ കേസെടുക്കാൻ‌ അനുമതി തേടിക്കൊണ്ടുള്ള സർക്കാരിന്റെ അപേക്ഷ വിശദീകരണം തേടി സ്പീക്കർ മടക്കി.

മണ്ഡലത്തിൽ പുനർജനി പദ്ധതി നടപ്പാക്കാൻ വിദേശഫണ്ട് സ്വീകരിച്ചെന്ന ആരോപണത്തിലാണു വി.ഡി.സതീശനെതിരായ അന്വേഷണം. പാലം നിർമാണത്തിൽ ക്രമക്കേടു കാട്ടിയെന്നാണ് അൻവർ സാദത്തിനെതിരായ ആരോപണം. എംഎൽഎ എന്ന നിലയ്ക്കു ചുമതല നിർവഹിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായുള്ള കുഴപ്പങ്ങളാണോ ബോധപൂർവം സംഭവിച്ചതാണോ എന്നു പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടിയാണു ഫയൽ മടക്കിയതെന്നു സ്പീക്കർ പി.ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ വിശദീകരിച്ചു.

അഴിമതി നിരോധന നിയമപ്രകാരമുള്ള അന്വേഷണം ഒരുതരത്തിലും പ്രതികാര നടപടിയാകാൻ പാടില്ല. അതിനാൽ വിശദമായ പരിശോധന ആവശ്യമാണ്. തെളിവുകൾ, അനുബന്ധ രേഖകൾ എന്നിവ എന്തെങ്കിലുമുണ്ടെങ്കിൽ സമർപ്പിക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണു സർക്കാരിനു കത്തു നൽകിയത്. അതു കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞേ എന്തെങ്കിലും നിലപാടു സ്വീകരിക്കൂവെന്നും സ്പീക്കർ പറഞ്ഞു. ഇഡിക്കെതിരെ എം.സ്വരാജ് നൽകിയ അവകാശലംഘന നോട്ടിസിൽ ധനവകുപ്പിന്റെ വിശദീകരണം തേടിയിട്ടുണ്ടെന്നും സ്പീക്കർ അറിയിച്ചു.

English Summary: Speaker rejects application seeking permission to take case against V.D. Satheesan and Anwar Sadath