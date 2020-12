മന്ത്രി തോമസ് ഐസക് സമിതിക്കു മുന്നിലേക്ക്; നിയമസഭയുടെ ചരിത്രത്തിലാദ്യം

തിരുവനന്തപുരം ∙ മന്ത്രി ടി.എം. തോമസ് ഐസക്കിനെതിരെ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് വി.ഡി. സതീശൻ നൽകിയ അവകാശലംഘന നോട്ടിസ് സ്പീക്കർ പി. ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ നിയമസഭയുടെ പ്രിവിലേജസ് ആൻഡ് എത്തിക്സ് കമ്മിറ്റിക്കു വിട്ടു.

സിഎജി റിപ്പോർട്ടിലെ ഉള്ളടക്കം വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലൂടെ പുറത്തുവിട്ടെന്നതാണ് മന്ത്രിക്കെതിരായ പരാതി. എംഎൽഎമാർക്കും മറ്റുമെതിരായ നോട്ടിസുകൾ മുൻപ് സ്പീക്കർ എത്തിക്സ് കമ്മിറ്റിക്കു വിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒരു മന്ത്രിക്കെതിരായ അവകാശലംഘന പരാതി കൈമാറുന്നതു നിയമസഭാ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമാണ്. നാളെ ചേരുന്ന എത്തിക്സ് കമ്മിറ്റി യോഗത്തിൽ തുടർനടപടികൾ ആരംഭിക്കുമെന്നു സമിതി ചെയർമാൻ എ.പ്രദീപ് കുമാർ എംഎൽഎ അറിയിച്ചു.

എംഎൽഎമാരടങ്ങിയ എത്തിക്സ് കമ്മിറ്റിക്കു മുന്നിൽ മന്ത്രിമാർ ഹാജരായി വിശദീകരണം നൽകേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കാനാണ് അവർക്കെതിരായ അവകാശലംഘന നോട്ടിസുകൾ സ്പീക്കർ തന്നെ തീർ‌പ്പു കൽപിക്കാറുള്ളത്. മന്ത്രി തോമസ് ഐസക്കിന്റെ വിശദീകരണം വാങ്ങി നടപടി അവസാനിപ്പിക്കാനാണു സ്പീക്കർ ആലോചിച്ചത്. എന്നാൽ, നേരിട്ടു ഹാജരായി നൽകിയ വിശദീകരണത്തിൽ മന്ത്രി ഖേദപ്രകടനത്തിനു തയാറായില്ല. പകരം എത്തിക്സ് കമ്മിറ്റിക്കു മുന്നിൽ ഹാജരാകാൻ വരെ ഒരുക്കമാണെന്ന നിലപാടെടുത്തു. ഇതോടെ നോട്ടിസ് കമ്മിറ്റിക്കു കൈമാറാൻ സ്പീക്കർ നിർബന്ധിതനായി.

കിഫ്ബിയുടെ കടമെടുക്കൽ ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമെന്നു കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന സിഎജി റിപ്പോർ‌ട്ട് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലൂടെ പുറത്തുവിട്ടതു നിയമസഭയുടെ അവകാശത്തിന്മേലുള്ള ലംഘനമാണെന്നാണു വി.ഡി.സതീശന്റെ നോട്ടിസ്. ധനസെക്രട്ടറിക്കു സിഎജി കൈമാറുന്ന അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് നിയമസഭയിൽ ഹാജരാക്കുകയാണു വേണ്ടത്. അതിനു മുൻപ് അതിന്റെ ഉള്ളടക്കം ചോരുന്നതു സഭാംഗങ്ങളുടെ അവകാശത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യലാണ്. കരടു റിപ്പോർട്ടെന്നാണു മന്ത്രി വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞത്. മൂന്നാം നാൾ സിഎജി പത്രക്കുറിപ്പ് ഇറക്കിയതോടെയാണ് അന്തിമ റിപ്പോർട്ടാണെന്നു വ്യക്തമായത്.

∙ കഴമ്പുണ്ട്

‘വി.ഡി. സതീശന്റെ പരാതിയിലും മന്ത്രി തോമസ് ഐസക്കിന്റെ വിശദീകരണത്തിലും കഴമ്പുണ്ട്. സിഎജി റിപ്പോർട്ട് തയാറാക്കുന്നതിന്റെ നടപടിക്രമങ്ങളും അതു സഭയിൽ സമർപ്പിക്കുന്നതിനു സ്വീകരിക്കേണ്ട മാർഗങ്ങളും സംബന്ധിച്ചു സർക്കാരിന്റെ വിശദീകരണം തേടേണ്ടതുണ്ട്. ഇതു കേവലം അവകാശലംഘനത്തിന്റെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല.’ – സ്പീക്കർ പി. ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ

∙ മന്ത്രിയെ വിളിക്കും

‘മന്ത്രിക്കെതിരായ പരാതി വസ്തുനിഷ്ഠമായി പരിഗണിക്കും. പരാതിക്കാരനെയും മന്ത്രിയെയും കമ്മിറ്റി കേൾക്കും.’ – എ.പ്രദീപ് കുമാർ എംഎൽഎ (എത്തിക്സ് ആൻഡ് പ്രിവിലേജ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ)

∙ കോടതിയല്ല

‘സ്പീക്കറുടെ തീരുമാനം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. എത്തിക്സ് കമ്മിറ്റി, ശിക്ഷ വിധിക്കാനുള്ള കോടതിയല്ല. റിപ്പോർട്ടിലെ പരാമർശങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ള അവസരമാണ് കമ്മിറ്റിക്കു മുൻപിൽ ലഭിക്കുക. അസാധാരണ സാഹചര്യം സൃഷ്ടിച്ചതു സിഎജി ആണ്. നടപടിക്രമം പാലിക്കാതെയാണു സിഎജി റിപ്പോർട്ട് നൽകിയത്.’ – മന്ത്രി ടി.എം. തോമസ് ഐസക്

English Summary: Thomas Issac to be present before Ethics Committee