പ്രത്യേക വോട്ടർമാർക്ക് ബൂത്തിലെത്തി വോട്ടു ചെയ്യാൻ സാക്ഷ്യപത്രം വേണം

തിരുവനന്തപുരം ∙ വോട്ടെടുപ്പിനു തലേന്നു വൈകിട്ട് 3നു ശേഷം കോവിഡ് പോസിറ്റീവായവരും ക്വാറന്റീനിലുള്ളവരുമായ പ്രത്യേക വോട്ടർമാർ ബൂത്തിൽ നേരിട്ടെത്തി വോട്ടു ചെയ്യുന്നതിന് ഡിഎംഒ അല്ലെങ്കിൽ ഡെസിഗ്‌നേറ്റഡ് ഹെൽത്ത് ഓഫിസർ നൽകുന്ന സാക്ഷ്യപത്രം നിർബന്ധം. ഇതു സംബന്ധിച്ചു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ ജില്ലാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കു നിർദേശം നൽകി.

കോവിഡ് പോസിറ്റീവാണോ അല്ലെങ്കിൽ ക്വാറന്റീനിൽ ഉള്ള വ്യക്തിയാണോ എന്നു ഡിഎംഒ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തണം. ഇക്കാര്യം വരണാധികാരി വഴി ബൂത്തിലെ പോളിങ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇവർ പിപിഇ കിറ്റ് ധരിച്ച് വോട്ടെടുപ്പ് സമയം തീരുന്ന വൈകിട്ട് 6 നു മുൻപായി എത്തണം.

വോട്ടെടുപ്പിന്റെ അവസാന സമയത്ത് ക്യൂവിലെ എല്ലാവരും വോട്ടു ചെയ്ത ശേഷം മാത്രമേ അവർക്ക് അവസരം നൽകൂ. പിപിഇ കിറ്റ് ധരിച്ച് എത്തുമ്പോൾ കള്ളവോട്ടിനു സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന ആശങ്കയ്ക്ക് അടിസ്ഥാനം വേണ്ടെന്നു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ വി.ഭാസ്കരൻ വ്യക്തമാക്കി.

പോളിങ് ഏജന്റുമാർ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ഇത്തരം വോട്ടർമാർ തങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാൻ മുഖാവരണം മാറ്റണം. ഈ സമയം പോളിങ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും പോളിങ് ഏജന്റുമാരും പിപിഇ കിറ്റ് ധരിച്ചിരിക്കും.

കോവിഡ് പോസിറ്റീവായവരും ക്വാറന്റീനിലുള്ളവരും തലേന്നു വരെ തപാൽ വോട്ട് ചെയ്യുന്നതിനാൽ പോളിങ് ബൂത്തിൽ എത്തുന്നവരുടെ എണ്ണം താരതമ്യേന കുറവായിരിക്കുമെന്നാണു കമ്മിഷന്റെ നിഗമനം.

തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് വേതനത്തോടെ അവധി

തിരുവനന്തപുരം ∙ സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ തൊഴിലാളികൾക്കു തിരഞ്ഞെടുപ്പു ദിവസം വേതനത്തോടു കൂടിയ അവധി നൽകണമെന്നു ലേബർ കമ്മിഷണറുടെ ഉത്തരവ്. സ്വകാര്യ, വാണിജ്യ, വ്യവസായ, വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങി സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന മുഴുവൻ പേർക്കും വോട്ട് ചെയ്യാൻ അവധി നൽകണം.

അവധിയുടെ പേരിൽ വേതനം കുറവ് ചെയ്യുകയോ അനുവദിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. ഐടി, തോട്ടം മേഖല ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഇതു ബാധകമായിരിക്കും.

English Summary: Affidavit needed for special voters for voting in polling booth