കൊച്ചി ∙ സ്വപ്നയ്ക്കു യുഎഇ കോൺസുലേറ്റ് സാമ്പത്തിക വിഭാഗം മേധാവി ഖാലിദ് നൽകിയ ഒരു കോടിയോളം രൂപ ശിവശങ്കറിനുള്ള കോഴയാണെന്ന് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി). ഈ തുകയാണ് സ്വപ്നയുടെ ലോക്കറുകളിൽ കണ്ടെത്തിയെന്നും ശിവശങ്കറിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷയെ എതിർത്ത് ഇഡി ഹൈക്കോടതിയിൽ നൽകിയ വിശദീകരണത്തിൽ പറയുന്നു.

സ്വർണക്കടത്തിൽ പങ്കാളി ആണെന്നു മാത്രമല്ല, കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കാൻ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് വേണുഗോപാലിന്റെ സഹായത്തോടെ ശിവശങ്കർ സ്വപ്നയ്ക്ക് ഒത്താശചെയ്തെന്നും ഇഡി ആരോപിച്ചു. ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതിയുടെ കരാർ ലഭിക്കാൻ യൂണിടാക് ബിൽഡേഴ്സിൽനിന്നു സ്വപ്നയും ശിവശങ്കറും കോഴ വാങ്ങി. ഇതു സ്വർണവും പണവുമായി ലോക്കറിൽ സൂക്ഷിച്ചതിനെക്കുറിച്ചു ശിവശങ്കറിന് അറിവുണ്ടായിരുന്നു. വാട്സാപ് സന്ദേശങ്ങളും ഇതു വ്യക്തമാക്കുന്നു. എന്നാൽ അദ്ദേഹം അന്വേഷണവുമായി സഹകരിക്കുന്നില്ല. ജാമ്യം അനുവദിക്കരുതെന്നും ഇഡി അഭ്യർഥിച്ചു.

ലൈഫ് മിഷൻ: നിർണായക വിവരങ്ങൾ കൈമാറി

ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതിയുടെ നിർണായക വിവരങ്ങൾ ശിവശങ്കർ സ്വപ്നയ്ക്കു കൈമാറി. പദ്ധതിയുടെ ടെൻഡർ നടപടികളുടെ സുതാര്യതയെക്കുറിച്ചു സംശയമുണ്ട്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയെന്ന നിലയിൽ ശിവശങ്കർ പദ്ധതിയുടെ മേൽനോട്ടവും മൊത്തം ചുമതലയും വഹിച്ചിരുന്നു.

ഒരെണ്ണത്തിൽ കൈക്കൂലി കൈമറിഞ്ഞെന്നു വ്യക്തമായതിനാൽ മറ്റുള്ളവയെക്കുറിച്ചും അന്വേഷണം നടക്കുകയാണ്. ഹൈദരാബാദിൽ നടന്ന പരിശോധനയിൽ ചില രേഖകൾ കണ്ടെത്തി. ചിലരെ ചോദ്യം ചെയ്യാനായി വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഇഡി വിശദീകരിച്ചു.

ശിവശങ്കർ കസ്റ്റംസിൽ വിളിച്ചു; പലവട്ടം

നയതന്ത്ര ചാനൽ സ്വർണക്കടത്തിനെക്കുറിച്ച് ശിവശങ്കറിനെ അറിയാമായിരുന്നെന്നു മാത്രമല്ല, അതിനു സൗകര്യവും ഒരുക്കി. കുറ്റകൃത്യത്തിൽനിന്നു ലഭിച്ച പണം സൂക്ഷിക്കാനും സഹായിച്ചു. ശിവശങ്കറിന്റെ പങ്കാളിത്തമില്ലാതെ, 20 തവണ സ്വർണം കടത്താനാകില്ല.

കസ്റ്റംസിന്റെ പരിശോധനയില്ലാതെ, ബാഗേജ് വിട്ടുകിട്ടാൻ ബന്ധപ്പെടണമെന്ന് സ്വപ്ന ശിവശങ്കറിനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന 2 വാട്സാപ് സന്ദേശങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തു. സ്വപ്നയുടെ ആവശ്യപ്രകാരം മുതിർന്ന കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനുമായി സംസാരിച്ചെന്ന് ഒക്ടോബർ 15 ന് ശിവശങ്കർ ഇഡിക്ക് മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ശിവശങ്കർ എയർപോർട്ട്, കസ്റ്റംസ് അധികൃതരുമായി 3–4 തവണ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു സ്വപ്നയുടെ മൊഴിയിലുണ്ട്. ഇതുസംബന്ധിച്ചു കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയുടെ മൊഴി ഇഡി രേഖപ്പെടുത്തി. 2019 ഏപ്രിലിൽ യുഎഇ കോൺസുലേറ്റിന്റെ വിലാസത്തിൽ വന്ന കാർഗോ തുറന്നു പരിശോധിക്കാൻ നിർദേശം നൽകിയിരുന്നതായി അവർ പറഞ്ഞു. ഈ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൊച്ചിൻ കസ്റ്റംസ് അപ്രൈസറുടെ മൊഴിയെടുത്തു. എന്നാൽ, പരിശോധിക്കാതെ കാർഗോ വിട്ടുകൊടുത്തെന്ന് അവർ മൊഴി നൽകി. ഇക്കാര്യം ഇഡിയുടെ അന്വേഷണത്തിലാണ്. കാർഗോ കൈകാര്യം ചെയ്ത ക്ലിയറിങ് ഏജന്റിനെയും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്.

