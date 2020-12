മന്ത്രി ഐസക്കിനെതിരെ നടപടിക്ക് സാധ്യതയില്ല

തിരുവനന്തപുരം ∙ സിഎജി റിപ്പോർട്ട് ചോർത്തിയതിന്റെ പേരിൽ മന്ത്രി തോമസ് ഐസക്കിനെതിരായ അവകാശലംഘന നോട്ടിസ് സ്പീക്കർ നിയമസഭാ എത്തിക്സ് കമ്മിറ്റിക്കു വിട്ടെങ്കിലും മന്ത്രിക്കെതിരെ നടപടിക്കു സാധ്യതയില്ല. 9 അംഗ സമിതിയിൽ അധ്യക്ഷനടക്കം 6 പേർ എൽഡിഎഫ് അംഗങ്ങളാണ്.

കമ്മിറ്റിക്കു മുന്നിൽ 2 വഴികളാണുള്ളത്. ഒന്നുകിൽ വിശദീകരണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മന്ത്രിക്കെതിരെ നടപടി ആവശ്യമില്ലെന്നു സ്പീക്കറോടു ശുപാർശ ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ കമ്മിറ്റിക്കു ശുപാർശകൾ സമർപ്പിക്കാം. അതു നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കാമെങ്കിലും ഭൂരിപക്ഷ ബലത്തിൽ സർക്കാരിനു തീരുമാനം അനുകൂലമാക്കാം.

സിഎജി റിപ്പോർട്ട്: നടപടിക്രമം

പാർട്ടിയുടെ അനുമതി വാങ്ങിയും നിയമോപദേശം തേടിയുമാണു മന്ത്രി തോമസ് ഐസക് സിഎജി റിപ്പോർട്ട് വെളിയിൽ വിട്ടതെങ്കിലും തിരിച്ചടിയായത് അത് അന്തിമ റിപ്പോർട്ടാണെന്നു തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ.

പല തവണ സർക്കാരിനോടു സംശയങ്ങൾ ചോദിച്ചും മറുപടി വാങ്ങിയുമാണു സിഎജി റിപ്പോർട്ട് തയാറാക്കുന്നത്. ആദ്യം കരടു റിപ്പോർട്ട് സർ‌ക്കാരിന് അയയ്ക്കും. ധനസെക്രട്ടറിയും മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും കാണുന്നതിനാൽ കരടിനു രഹസ്യ സ്വഭാവം കുറവ്. അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് ചോരില്ലെന്നു സത്യവാങ്മൂലം വാങ്ങിയ ശേഷമാണു സ്വകാര്യ പ്രസിൽ അച്ചടിക്കുക. തുടർന്നു ധനസെക്രട്ടറിക്കു കൈമാറും. ധനമന്ത്രിയെയും ചീഫ് സെക്രട്ടറിയെയും അറിയിച്ച ശേഷം റിപ്പോർട്ട് നിയമസഭയിൽ വയ്ക്കാൻ അനുമതി തേടി ധനസെക്രട്ടറി ഗവർണർക്ക് അയയ്ക്കും. അനുമതി ലഭിച്ചാൽ, റിപ്പോർട്ട് സഭയിൽ വയ്ക്കണമെന്ന അഭ്യർഥനയോടെ സീൽ ചെയ്ത കവറിലാക്കി നിയമസഭാ സെക്രട്ടറിക്ക് എത്തിക്കും.

നിയമസഭ ചേരുമ്പോൾ ധനമന്ത്രി അതു മേശപ്പുറത്തു വയ്ക്കും. ഇൗ നടപടിക്രമങ്ങൾ തെറ്റിച്ചു മന്ത്രി റിപ്പോർട്ടിലെ ഉള്ളടക്കം വെളിപ്പെടുത്തിയതാണ് അവകാശ ലംഘന നോട്ടിസിനു കാരണമായത്.

എത്തിക്സ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ

∙ എൽഡിഎഫ്

എ. പ്രദീപ്കുമാർ (അധ്യക്ഷൻ)

വി.കെ.സി. മമ്മദ്കോയ

ജോൺ ഫെർണാണ്ടസ്

ഡി.കെ. മുരളി

ഇ.ടി. ടൈസൺ

ജോർജ് എം. തോമസ്

∙ യുഡിഎഫ്

വി.എസ്. ശിവകുമാർ

മോൻസ് ജോസഫ്

അനൂപ് ജേക്കബ്

English Summary: No chance of action against minister Thomas Issac