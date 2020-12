സ്വപ്നയ്ക്കും സരിത്തിനും കോടതിയിൽ മൊഴിയെടുപ്പ്

കൊച്ചി ∙ നയതന്ത്രപാഴ്സൽ സ്വർണക്കടത്തു കേസിലെ പ്രതികളുടെ രഹസ്യമൊഴി രേഖപ്പെടുത്തി കസ്റ്റംസിന്റെ പഴുതടച്ച നീക്കം. സ്വപ്നയുടെ പുതിയ മൊഴികളുടെ വിശ്വാസ്യത കൂടുതൽ ഉറപ്പിക്കാനാണ് കസ്റ്റംസ് നിയമത്തിനു പുറമേ ക്രിമിനൽ നടപടിച്ചട്ടം വകുപ്പ് 164 പ്രകാരം മജിസ്ട്രേട്ട് മുൻപാകെ സ്വപ്ന സുരേഷ്, പി.എസ്. സരിത് എന്നിവരുടെ മൊഴി വീണ്ടും രേഖപ്പെടുത്താൻ അന്വേഷണ സംഘം തിരുമാനിച്ചത്. സ്വപ്നയുടെ ശബ്ദസന്ദേശം വിവാദമായ സാഹചര്യത്തിലാണിത്.

കസ്റ്റംസ് നിയമം വകുപ്പ്– 108, കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയൽ നിയമം (പിഎംഎൽഎ) വകുപ്പ് 50 എന്നിവ പ്രകാരം പ്രതികൾ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കു നൽകുന്ന മൊഴികൾക്കു മജിസ്ട്രേട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുന്ന 164 രഹസ്യമൊഴികളുടെ അതേ തെളിവുമൂല്യം വിചാരണഘട്ടത്തിൽ ലഭിക്കും. എന്നിട്ടും പ്രതികൾ 108 വകുപ്പു പ്രകാരം കസ്റ്റംസിനു നൽകിയ അതേ മൊഴികൾ വീണ്ടും രഹസ്യമൊഴിയായി രേഖപ്പെടുത്തുന്നതു നിയമകേന്ദ്രങ്ങളിൽ ചർച്ചയായി.

സാധാരണ സ്വർണക്കടത്തു കേസുകളിൽ ഇവ ചെയ്യാറില്ല. മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനു മുൻപുള്ള കൗൺസലിങ് ഇന്നലെ പൂർത്തിയാക്കി. പ്രതികൾ സന്നദ്ധത അറിയിച്ചാൽ ഇന്നു മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തും.

