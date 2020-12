ഡോളർ കടത്ത്: വിദേശികളുടെ പങ്ക് അന്വേഷിക്കുന്നു

കൊച്ചി ∙ യുഎഇ കോൺസുലേറ്റ് ഫിനാൻസ് വിഭാഗം മുൻ തലവൻ ഖാലിദ് അലി ഷൗക്രി വിദേശത്തേക്ക് 1.90 ലക്ഷം ഡോളർ കടത്തിയ കേസിൽ സമഗ്രമായ അന്വേഷണത്തിനു കസ്റ്റംസ്. സ്വർണക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് അന്വേഷണമെങ്കിലും ഡോളർ കടത്തിൽ കൂടുതൽ വിദേശികൾ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതും പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്.

വിദേശികൾ കേരളത്തിലെത്തിയ ശേഷം ആരെയൊക്കെ സന്ദർശിച്ചു, ഏതൊക്കെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പോയി തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷണത്തിലുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി, യുഎഇ കോൺസുലേറ്റിലെ ഗൺമാൻ ആയിരുന്ന എസ്.ആർ. ജയഘോഷ്, ഡ്രൈവർ സിദ്ദിഖ് എന്നിവരെ ഇന്നലെ കസ്റ്റംസ് ചോദ്യം ചെയ്തു.

യുഎഇ കോൺസുലേറ്റിലെ ചില ഉദ്യോഗസ്ഥർ നയതന്ത്ര പാഴ്സലുകളിൽ വിദേശത്തു നിന്നു സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളടക്കമുള്ള സാധനങ്ങൾ എത്തിച്ച്, തിരുവനന്തപുരം ബീമാപള്ളി മാർക്കറ്റിൽ വിറ്റതായും നിയമവിരുദ്ധമായ വഴികളിലൂടെ നേടിയ വിദേശ കറൻസി വൻ തോതിൽ വിദേശത്തേക്കു കടത്തിയതായും സ്വപ്ന മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ഡോളർ കടത്തും സ്വർണക്കടത്തും തമ്മിൽ നേരിട്ടു ബന്ധമുണ്ടെന്ന നിഗമനത്തിലാണു കസ്റ്റംസ്. ഡോളർ കടത്ത് കേസിൽ യൂണിടാക് ഉടമ സന്തോഷ് ഈപ്പനെ അടുത്തു തന്നെ കസ്റ്റംസ് ചോദ്യം ചെയ്തേക്കും. തിരുവനന്തപുരത്തും കൊച്ചിയിലും വിദേശ കറൻസിയുടെ അനധികൃത വ്യാപാരം നടത്തുന്നവരെയും ചോദ്യം ചെയ്യും.

ജയഘോഷിന്റെ അറസ്റ്റിലേക്ക് ?

ജയഘോഷ് ചോദ്യംചെയ്യലിനോടു സഹകരിക്കുന്നില്ലെന്നു സൂചന. കോൺസൽ ജനറലിന്റെ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന ജയഘോഷ് നിർണായക വിവരങ്ങൾ ഒളിക്കുന്നതായാണ് സംശയം. ജയഘോഷിനെക്കൂടി പ്രതിയാക്കാനും കസ്റ്റംസ് ആലോചിക്കുന്നു. സ്വർണക്കടത്ത് കേസ് പിടിക്കപ്പെട്ടയുടൻ ഒളിവിൽപോയ ജയഘോഷ് ജീവനൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. സിവിൽ പൊലീസ് ഓഫിസറായ ജയഘോഷ് ഇപ്പോൾ സസ്പെൻഷനിലാണ്.

English Summary: Investigation about role of foreigners in dollar smuggling