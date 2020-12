കേന്ദ്ര കാർഷിക നിയമങ്ങളെ സുപ്രീംകോടതിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ കേരളം

തിരുവനന്തപുരം ∙ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പുതിയ കാർഷിക നിയമങ്ങളെ സുപ്രീംകോടതിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ കേരളം. സംസ്ഥാനത്ത് ബദൽ നിയമം തയാറാക്കാൻ ആലോചനയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും തൽക്കാലം വേണ്ടെന്നാണു സർക്കാർ നിലപാട്. ഇക്കാര്യത്തിൽ നയപരമായ തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിനു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്, കൃഷി വകുപ്പ് ഫയൽ കൈമാറി. 2 ദിവസത്തിനകം തീരുമാനമുണ്ടായേക്കും.

കേന്ദ്ര നിയമങ്ങൾക്കെതിരെ എന്തു നിലപാട് സ്വീകരിക്കണമെന്നതിനെക്കുറിച്ചു സർക്കാർ നിയമ വകുപ്പിന്റെ ഉപദേശം തേടിയിരുന്നു. സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിക്കേണ്ടതുണ്ടോ, അതോ ബദൽ നിയമം തയാറാക്കണോ എന്നതാണു പ്രധാനമായും ആരാഞ്ഞത്. രണ്ടിനും അനുകൂല അഭിപ്രായമാണ് നിയമ വകുപ്പു നൽകിയത്. നിയമങ്ങൾ നടപ്പാക്കാൻ പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്ന നിലപാടാണ് സംസ്ഥാനത്തിന്. സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിക്കണമെന്നാണു കൃഷി മന്ത്രി വി.എസ്. സുനിൽകുമാറിന്റെയും അഭിപ്രായം.

കേന്ദ്രം ഓർഡിനൻസ് കൊണ്ടു വന്നപ്പോൾ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളും കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളും നിയമം നടപ്പാക്കാൻ ഉത്തരവ് പുറത്തിറക്കി. എന്നാൽ, കേരളം ഉൾപ്പെടെ ചില സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഇതു വരെ അനുകൂല ഉത്തരവു പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടില്ല. ഇതിനെതിരെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് കത്ത് എഴുതിയെങ്കിലും കേന്ദ്ര ഓർഡിനൻസ് സമയബന്ധിതമായി നടപ്പാക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടെന്നുമാണു കേരളം മറുപടി നൽകിയത്.

കോർപറേറ്റുകളുടെയും ബഹു രാഷ‍്ട്ര കുത്തകകളുടെയും ചൂഷണങ്ങൾക്ക് കർഷകരെ വിട്ടു കൊടുക്കാൻ സംസ്ഥാനങ്ങളെ നിർബന്ധിക്കുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിലപാടിനോടു യോജിക്കാനാകില്ലെന്നും കേരളം പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിനു നൽകിയ കത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പുതിയ നിയമങ്ങളെ മറികടക്കാൻ പരിഷ്കാരവുമായി രാജസ്ഥാൻ സർക്കാർ മുന്നോട്ടു വന്നിരുന്നു. ഈ മാതൃക പിന്തുടരാനാണ് പഞ്ചാബ് ഉൾപ്പെടെ പ്രതിപക്ഷം ഭരിക്കുന്ന മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ തീരുമാനം.

English Summary: Kerala to approach Supreme Court against new farm laws