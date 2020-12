മുഖ്യനേതൃത്വം മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ: എം.എ. ബേബി

തിരുവനന്തപുരം∙ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനു തന്നെയാണ് തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൽഡിഎഫ് പോരാട്ടത്തിന്റെ മുഖ്യനേതൃത്വമെന്നു സിപിഎം പൊളിറ്റ്ബ്യൂറോ അംഗം എം.എ.ബേബി. ഓൺലൈനിലൂടെയും വാർത്താ സമ്മേളനങ്ങളിലെ സംവാദങ്ങളിലൂടെയും അദ്ദേഹം ജനങ്ങളോട് ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നുണ്ട്. കോവിഡ് പ്രതിരോധ ഘട്ടത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പൂർണ ആരോഗ്യവാനായി പോരാട്ടത്തിനു ചുക്കാൻ പിടിക്കാൻ ഉണ്ടാകണമെന്ന പാർട്ടി തീരുമാനപ്രകാരമാണിത്.

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അഡിഷനൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി സി.എം.രവീന്ദ്രനെ ഇഡി ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വിളിച്ചാൽ ഉടനെ അന്ധാളിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അദ്ദേഹം ചോദ്യം ചെയ്യലിനു പോകട്ടെ, തെളിവുകൾ വരട്ടെ. എന്തു സംഭവിക്കുമെന്നു നോക്കാം. അതുവരെ അഭ്യൂഹങ്ങൾ വച്ചു ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട. ഇടതുപക്ഷത്തെ താറടിക്കാനായാണ് ഇത്രയും ഏജൻസികളെ ഇങ്ങോട്ടു വിട്ടത്.

കെഎസ്എഫ്ഇയിലെ വിജിലൻസ് പരിശോധനാ വിവാദത്തിൽ സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവന സ്വയം സംസാരിക്കുന്നതാണ്. അതിൽ ഇനി ടിപ്പണി കൂട്ടി ചേർക്കേണ്ടതില്ല. അഭിപ്രായങ്ങളും അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളും എല്ലാം അതോടെ അവസാനിച്ചു. വിജിലൻസിന് അധികാരമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിയമപരമായി ചെയ്യാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും അവകാശവും ഉത്തരവാദിത്തവും എൽഡിഎഫ് ഭരണകാലത്ത് അനുവദിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട്.

ധന സ്രോതസ്സുകൾ കേന്ദ്രം അടയ്ക്കുമ്പോൾ മറ്റു സാമ്പത്തിക മാർഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തി വികസന താൽപര്യം സംരക്ഷിക്കാനാണു മുഖ്യമന്ത്രിയും ധനമന്ത്രിയും ശ്രമിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഉത്കണ്ഠയാണു കെഎസ്എഫ്ഇയിൽ വിജിലൻസ് പരിശോധന നടന്ന വേളയിൽ ഐസക്കിന്റെ പ്രതികരണത്തിൽ വന്നത്. പൊലീസ് നിയമ ഭേദഗതി പാർട്ടി ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നെങ്കിലും സൂക്ഷ്മ വിശദാംശങ്ങളിലേക്കു പോകാനായില്ല. നിയമമായി മാറ്റുന്ന വേളയിൽ പോരായ്മകൾ ചർച്ച ചെയ്തു പരിഹരിക്കാം എന്നായിരുന്നു ധാരണ.

പ്രവർത്തനം ജനങ്ങൾ ഏറ്റവുമധികം ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനാൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സർക്കാരിന്റെ വിലയിരുത്തലുമാകും. ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ ഭരണാധികാരികളെയും ത്രാസിൽ വച്ച് അളന്നാൽ ജനക്ഷേമത്തിനായി ഏറ്റവും കാര്യക്ഷമതയോടെയും നേതൃപാടവത്തോടെയും പ്രവർത്തിച്ച ഭരണാധികാരിയായി പിണറായി വിജയൻ വിലയിരുത്തപ്പെടുമെന്നു ബേബി പറഞ്ഞു.

English Summary: M.A. Baby says chief minister Pinarayi Vijayan is leading ldf in local body election