കോഴിക്കോട്∙ കർഷക സമരങ്ങൾക്കു പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് 8നു നടത്തുന്ന ഭാരത് ബന്ദിൽ സംസ്ഥാനത്ത് ഹർത്താൽ നടത്തില്ലെന്നു സിഐടിയു സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എളമരം കരീം. കർഷക സംഘടനകൾ നടത്തുന്ന ഭാരത് ബന്ദിനു തൊഴിലാളി യൂണിയനുകൾ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, സംസ്ഥാനത്തെ പല ജില്ലകളിലും അന്ന് തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള പോളിങ് നടക്കുന്നുണ്ട്. ആ സാഹചര്യത്തിൽ കേരളത്തിൽ പണിമുടക്ക് നടത്തേണ്ടെന്നാണ് തൊഴിലാളി സംഘടനകളുടെ തീരുമാനം.

Content Highlights: Kerala to be excluded from Bharat bandh