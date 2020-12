ചെണ്ട കിട്ടിയ ജോസഫ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ സ്ഥാനാർഥികൾ സ്വതന്ത്രരല്ല

കൊച്ചി∙ തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കേരള കോൺഗ്രസ് പി. ജെ. ജോസഫ് ഗ്രൂപ്പ് സ്ഥാനാർഥികളെ ആ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പേരിൽ ചെണ്ട ചിഹ്നത്തിൽ മത്സരിക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്നു ഹൈക്കോടതി. ഗ്രൂപ്പ് നേതൃത്വത്തിന്റെ കത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചെണ്ട ചിഹ്നം കിട്ടിയവരെ കേരള കോൺഗ്രസ് എം – ജോസഫ് ഗ്രൂപ്പ് സ്ഥാനാർഥികളായി പരിഗണിക്കാനാണു നിർദേശം. ഇതോടെ ജോസഫ് വിഭാഗം സ്ഥാനാർഥികളെ സ്വതന്ത്രർ എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഒഴിവാകും.

പി.ജെ. ജോസഫും ജോസഫ് ഗ്രൂപ്പിലെ പി.സി. കുര്യാക്കോസും സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിലാണു ജസ്റ്റിസ് എ. മുഹമ്മദ് മുഷ്താഖിന്റെ ഇടക്കാല ഉത്തരവ്. ജോസഫോ അദ്ദേഹം ചുമതലപ്പെടുത്തുന്നവരോ നൽകുന്ന കത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചെണ്ട ചിഹ്നം ലഭിച്ചവരെ കമ്മിഷന്റെ വെബ്‌സൈറ്റിൽ ‘സ്വതന്ത്രർ’ എന്നു രേഖപ്പെടുത്തിയതു ചോദ്യം ചെയ്താണു ഹർജി.

യുഡിഎഫ് മുന്നണിയുടെ ഭാഗമായി മത്സരിക്കുന്ന ജോസഫ് ഗ്രൂപ്പ് സ്ഥാനാർഥികളെ സ്വതന്ത്രരായി കണക്കാക്കിയാൽ മുന്നണിയിലേക്കു ചേക്കേറിയെന്ന കാരണത്താൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് അയോഗ്യതയ്ക്കു സാധ്യതയുണ്ടെന്നു ഹർജിക്കാർ വാദിച്ചു. ജോസഫ് ഗ്രൂപ്പിനു ചെണ്ട ചിഹ്നം അനുവദിച്ച നവംബർ 11ലെ കമ്മിഷൻ ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടപടി വേണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു. കേസ് 11നു വീണ്ടും പരിഗണിക്കും.

English Summary: Kerala Congress Joseph candidates who got drum as election symbol is not independent