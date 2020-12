ശിവശങ്കറിനെതിരെ കൂടുതൽ തെളിവുകൾ കോടതിയിൽ

കൊച്ചി ∙ സ്വർണക്കടത്തിലും അനുബന്ധ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിലും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന എം.ശിവശങ്കറിന്റെ പങ്കാളിത്തം സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന കൂടുതൽ തെളിവുകൾ കസ്റ്റംസ് മുദ്രവച്ച കവറിൽ കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചു. കസ്റ്റഡിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യൽ പൂർത്തിയാക്കി സാമ്പത്തിക കുറ്റവിചാരണക്കോടതിയിൽ തിരികെ ഹാജരാക്കിയപ്പോഴാണിത്.

ശിവശങ്കറിന്റെ ഫോണുകളിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണു മുദ്രവച്ച കവർ. 2 ഫോണുകളും ടാബ്‌ലറ്റിന്റെ സിംകാർഡും അടുത്തിടെ കസ്റ്റംസ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ശിവശങ്കർ സമർപ്പിച്ച ജാമ്യാപേക്ഷ കോടതി വെള്ളിയാഴ്ചയിലേക്കു മാറ്റിയതോടെ പ്രതിഭാഗം അപേക്ഷ പിൻവലിച്ചു.

എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിൽ എം. ശിവശങ്കർ ഹൈക്കോടതിയിൽ നൽകിയ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ വാദം ഇന്നും തുടരും. ശിവശങ്കറിനുവേണ്ടി സുപ്രീം കോടതിയിലെ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ ജയ്ദീപ് ഗുപ്തയാണു ഹാജരാകുന്നത്.

മജിസ്ട്രേട്ട് മുൻപാകെ സ്വപ്നയും സരിത്തും ഇന്നലെ രഹസ്യമൊഴി നൽകി. ക്രിമിനൽ നടപടിക്രമം 164ാം പ്രകാരമുള്ള മൊഴിയെടുപ്പ് ഇന്നും തുടരും.

