മുഖ്യമന്ത്രി വരെ രാജിവയ്ക്കേണ്ടി വരും: കെ.സുരേന്ദ്രൻ

തിരുവനന്തപുരം ∙ രാജ്യത്തു കേട്ടുകേൾവിയില്ലാത്ത തരത്തിൽ കേരളത്തിൽ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ശ്രീ കോവിലുകൾ കളങ്കപ്പെടുന്നുവെന്നു ബിജെപി സംസ്ഥാന പ്രസി‍ഡന്റ് കെ.സുരേന്ദ്രൻ. സ്വർണക്കടത്തിൽ പ്രതികൾ നൽകിയ രഹസ്യമൊഴി ഭരണഘടനാ പദവിയിലിരിക്കുന്ന ഉന്നതരിലേക്കാണു വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത്.

ഭരണ സംവിധാനമാകെ സ്വർണക്കടത്തിനു കൂട്ടുനിന്ന ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വിവരങ്ങളാണു കസ്റ്റംസ് കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചത്. പ്രതികളുടെ രഹസ്യമൊഴി പുറത്തു വരുമ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ചില മന്ത്രിമാർക്കും ഭരണഘടനയുടെ തലപ്പത്തുള്ളവർക്കും രാജിവയ്ക്കേണ്ടി വരും.

ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തലപ്പത്തിരിക്കുന്നവർ ഉൾപ്പെടെ ഗ്രീൻ ചാനൽ സൗകര്യങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാണു ഹവാലയും റിവേഴ്സ് ഹവാലയും നടത്താൻ കള്ളക്കടത്തുകാരെ സഹായിച്ചത്. ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കു മുഖ്യമന്ത്രിയും സിപിഎം സെക്രട്ടറിയും ഉത്തരം നൽകുന്നില്ല.

English Summary: Chief Minister Pinarayi Vijayan will have to resign says K. Surendran