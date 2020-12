ദേ, വീട്ടുവരാന്തയിൽ ചീങ്കണ്ണി !; വിഡിയോ

അതിരപ്പിള്ളി ∙ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിനു സമീപത്തെ വീട്ടിൽ ക്ഷണിക്കാതെ വന്ന അതിഥിയെക്കണ്ട് വീട്ടുകാർ അമ്പരന്നു. പുലർച്ചെ വാതിൽ തുറക്കുമ്പോഴുണ്ട് വരാന്തയിൽ ഒത്തൊരു ചീങ്കണ്ണി! പുഴയിൽനിന്ന് ഏകദേശം 100 മീറ്റർ മാത്രം അകലെയുള്ള തച്ചിയേത്ത് സാബുവിന്റെ വീടിന്റെ വരാന്തയിൽ ഇന്നലെ പുലർച്ചെ അഞ്ചരയോടെയാണ് ചീങ്കണ്ണിയെ കണ്ടത്. സാബുവിന്റെ മകന്റെ 2 വയസ്സുള്ള കുട്ടി ഓടിക്കളിക്കുന്ന വരാന്തയിൽ കളിപ്പാട്ടങ്ങൾക്കിടെയാണ് ചീങ്കണ്ണി കിടന്നിരുന്നത്.

വരാന്തയിലെ ശബ്ദം കേട്ടെത്തിയ സാബുവിന്റെ ഭാര്യ നിർമലയാണു വാ പിളർത്തി നോക്കുന്ന ചീങ്കണ്ണിയെ കണ്ടതും പരിഭ്രാന്തിയിലായതും. രാത്രി ശബ്ദം കേട്ടെങ്കിലും നായ്ക്കളാണെന്നു കരുതി പുറത്തിറങ്ങിയിരുന്നില്ല. വീട്ടുകാരും സമീപവാസികളും ചേർന്ന് ആദ്യം ഓടിച്ചു വിടാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ചീങ്കണ്ണി വഴങ്ങിയില്ല. തുടർന്ന് വനം ഉദ്യോഗസ്ഥരെത്തി പൈപ്പും തീയും ഉപയോഗിച്ച് ചീങ്കണ്ണിയെ വീടിനു പുറത്തെത്തിച്ചു. കുറച്ചു ദൂരം ഓടിയ ശേഷം കുഴിയിൽ പതുങ്ങിയ ചീങ്കണ്ണിയെ വനപാലകരും വന സംരക്ഷണ സമിതി ജീവനക്കാരും കയറു കൊണ്ടു കെട്ടി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിനു താഴെ തുറന്നു വിട്ടു. രണ്ടര മണിക്കൂർ നീണ്ടു നിന്ന രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനു ശേഷമാണ് പുഴയിൽ എത്തിക്കാനായത്.

വെള്ളച്ചാട്ട പരിസരങ്ങളിൽ വസിക്കുന്ന ചീങ്കണ്ണികളെ പുഴയുടെ സമീപ പ്രദേശങ്ങളിൽ പലയിടത്തും കാണാറുണ്ട്. പ്രദേശത്തു താമസിക്കുന്നവരും പുഴയിൽ കുളിക്കാനിറങ്ങുന്നവരും ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് വനം വകുപ്പ് നിർദേശിച്ചു.

English Summary : Alligator came to a house in Athirappilly