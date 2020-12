സി.എം.രവീന്ദ്രൻ ഇന്നും ഇഡിക്കു മുന്നിൽ ഹാജരാകില്ല

തിരുവനന്തപുരം ∙ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അഡീഷനൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി സി.എം.രവീന്ദ്രൻ ഇന്നും എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിനു (ഇഡി) മുന്നിൽ ഹാജരാകില്ല. സ്വർണക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഇന്നു കൊച്ചിയിൽ എത്തേണ്ടിയിരിക്കെ ചൊവ്വാഴ്ച മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിച്ച രവീന്ദ്രൻ ഇപ്പോഴും അവിടെ തുടരുകയാണ്. മൂന്നാം തവണയാണു രവീന്ദ്രന് ഇഡി നോട്ടിസ് നൽകിയത്.

ആദ്യം കോവിഡ് ബാധിച്ചും പിന്നീട് കോവിഡനന്തര ചികിത്സയുടെ പേരു പറഞ്ഞുമാണ് ഒഴിഞ്ഞു നിന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കഴുത്തിനും തലയ്ക്കും വേദനയും അനുബന്ധ പ്രശ്നങ്ങളുമാണു ഡോക്ടർമാരോടു പറഞ്ഞിട്ടുളളത്. ഇന്നലെ മെഡിക്കൽ ബോർഡ് യോഗം ചേർന്നശേഷം എംആർഐ സ്കാനിങ്ങിനു വിധേയനാക്കി. ഇതിന്റെ ഫലം രാത്രി ലഭിച്ചെങ്കിലും അതിന്റെ വിലയിരുത്തൽ നടത്തിയില്ലെന്നു ഡോക്ടർമാർ അറിയിച്ചു.

മറ്റു ചില പരിശോധനകൾ കൂടി ഇന്നു നടക്കും. മെഡിസിൻ വിഭാഗത്തിലാണു രവീന്ദ്രനെ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. പരിശോധനാഫലങ്ങൾ ലഭിച്ചശേഷം ചികിത്സിക്കുന്ന ഡോക്ടർമാർ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ മെഡിക്കൽ ബോർഡ് ഇന്നും യോഗം ചേരും.

English Summary: C.M. Raveendran will not appear before enforcement directorate today