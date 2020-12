‘ഇവിടെത്തന്നെയുണ്ടാകും എല്ലാക്കാലവും.’: കാലം സാക്ഷി, കലാം സാക്ഷി !

കൊച്ചി∙ വേനലും മഴയും പിന്നിട്ട്, പ്രളയവും കോവിഡും കടന്നു മറൈൻ ഡ്രൈവ് നടപ്പാതയിൽ എ.പി.ജെ. അബ്ദുൽ കലാം പ്രതിമയ്ക്കു കീഴിൽ ശിവദാസന്റെ കാവൽ തുടരുകയാണ്. വെറും കാവലല്ല, ദിവസവും പുഷ്പാർച്ചനയോടെയുള്ള കാവൽ.മറൈൻ ഡ്രൈവ് നടപ്പാതയിലെ, അബ്ദുൽ കലാം മാർഗിൽ മുൻ രാഷ്ട്രപതി എ.പി.ജെ. അബ്ദുൽ കലാമിന്റെ അർധകായ പ്രതിമ ദിവസവും വൃത്തിയാക്കുകയും പുഷ്പങ്ങൾ കൊണ്ട് അലങ്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ശിവദാസനെപ്പറ്റി 2019 ജൂലൈയിൽ മനോരമ വാർത്ത പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു.

കൊല്ലം കോയിവിള പുത്തൻവീട്ടിൽ ശിവദാസൻ 2 തവണ എ.പി.ജെ. അബ്ദുൽ കലാമിനെ നേരിട്ടു കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ആ ഓർമകളിലാണ്, 2016 മുതൽ നിത്യവും പ്രതിമ വൃത്തിയാക്കി, പൂക്കൾ വച്ച് അലങ്കരിക്കുന്നത്. നടപ്പാതയിലെ നടത്തക്കാർക്കു സുപരിചിതനായ ശിവദാസൻ, മറൈൻ ഡ്രൈവിൽ നിന്നു തന്നെ ശേഖരിക്കുന്ന പൂക്കൾ കൊണ്ടാണു പ്രതിമ അലങ്കരിക്കുന്നത്. ആക്രി സാധനങ്ങൾ പെറുക്കി വിറ്റു ജീവിക്കുന്ന ശിവദാസൻ, നടപ്പാതയിൽ തന്നെയാണ് അന്തിയുറങ്ങുന്നത്.

മരപ്പണിക്കായി, 2015ൽ ആണു കൊച്ചിയിലെത്തിയത്.നടപ്പാതയിൽ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന പുനർനിർമാണ പ്രവർത്തനമൊന്നും ശിവദാസനെ അബ്ദുൽ കലാം പ്രതിമയിൽ നിന്ന് അകറ്റുന്നില്ല. കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ കർക്കശമായിരുന്നപ്പോൾ മാത്രമാണു ശിവദാസൻ കുറച്ചുനാൾ ഇവിടെ നിന്നു മാറി നിന്നത്. ശിവദാസൻ ഇതിനകം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചാരം നേടിക്കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ, അദ്ദേഹം അതൊന്നുമറിഞ്ഞിട്ടില്ല. മറൈൻ ഡ്രൈവിലെ അബ്ദുൽ കലാം മാർഗിൽ പ്രതിമയ്ക്കു സമീപത്തിരുന്നു ശിവദാസൻ പ്രതികരിച്ചത്, ഇത്രമാത്രം: ‘ഇവിടെത്തന്നെയുണ്ടാകും എല്ലാക്കാലവും.’

English Summary: Sivadasan's wreath laying for the statue of A. P. J. Abdul Kalam continues