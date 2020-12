പഠനം, പരിശീലനം, ചായവിൽപന; ചൂടാറാതെ മിഥുന് പൊലീസ് ജോലി

മാരാരിക്കുളം (ആലപ്പുഴ) ∙ ചൂടു ചായ പൊലീസുകാരുടെ കയ്യിലേക്കു നൽകുമ്പോൾ മിഥുന്റെ മനസ്സിൽ കാക്കിയോടുള്ള മോഹം കടുപ്പത്തിൽ തിളയ്ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. മാരാരിക്കുളം പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്കുള്ള പതിവു ചായ വീശിയടിക്കുന്ന കഞ്ഞിക്കുഴി കുന്നത്തു വീട്ടിൽ മനോഹരന് ഇപ്പോഴൊരു മോഹമുണ്ട്; പൊലീസുകാരനായി മടങ്ങിയെത്തുന്ന മകനുള്ള ചായയുമായി ആ സ്റ്റേഷനിലേക്കൊന്നു പോകണം! അച്ഛന്റെ കടയിൽ നിന്നു പൊലീസുകാർക്കുള്ള ചായയും കാപ്പിയും നിറച്ച ഗ്ലാസുകളുമായി സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോയിരുന്ന മിഥുൻ ഇപ്പോൾ പൊലീസ് അക്കാദമിയിൽ സിവിൽ പൊലീസ് ഓഫിസറാകാനുള്ള പരിശീലനത്തിലാണ്.



മനോഹരന്റെയും ഷൈലമ്മയുടെയും മകനായ എം.മിഥുൻ (23) സ്കൂൾ പഠനകാലം മുതൽ അച്ഛന്റെ കടയിലെ സഹായിയാണ്. മാരാരിക്കുളം പൊലീസ് സ്റ്റേഷനു സമീപത്താണ് മനോഹരന്റെ കട. ഈ കടയിൽ നിന്നാണ് വർഷങ്ങളായി പൊലീസുകാർ ചായ കുടിക്കുന്നത്. അവധി ദിനങ്ങളിലും മറ്റും ചായയുമായി സ്റ്റേഷനിലേക്കു മിഥുൻ പോകും.

ചേർത്തല എസ്എൻ കോളജിൽ ബിഎസ്‍സി ബോട്ടണിക്കു പഠിക്കുമ്പോഴാണ് മിഥുൻ പിഎസ്‍സി പരിശീലനം തുടങ്ങിയത്. മാരാരിക്കുളം സ്റ്റേഷനിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മനോജിന്റെ നിർദേശം സ്വീകരിച്ചാണ് പൊലീസ് ടെസ്റ്റിനുള്ള പരിശീലനം ആരംഭിച്ചത്. 2018ലെ പിഎസ്‍സി പരീക്ഷാ ലിസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ വർഷം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചപ്പോൾ മിഥുന് 415–ാം റാങ്ക്. പിന്നാലെ കായികക്ഷമതാ പരീക്ഷയും ജയിച്ചുകയറി. കഴിഞ്ഞ 2ന് തൃശൂർ രാമവർമപുരം പൊലീസ് അക്കാദമിയിലെ പരിശീലനം തുടങ്ങി. മിഥുന്റെ സഹോദരി മനീഷയും പിഎസ്‌സി പരിശീലനത്തിലാണ്.

