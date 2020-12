ഹൈക്കോടതി ഹർജി 21ന് പരിഗണിക്കും

കൊച്ചി ∙ ദേവസ്വം മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രന്റെ ഭാര്യയും സംഘവും കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ മറികടന്ന് ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിലെ നാലമ്പലത്തിൽ കടന്നു ദർശനം നടത്തിയതിനു കേസെടുക്കണമെന്ന ഹർജി ഹൈക്കോടതി 21നു പരിഗണിക്കാൻ മാറ്റി. ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം സെക്യൂരിറ്റി ഓഫിസറോടു രേഖാമൂലം വിശദീകരണം നൽകാൻ നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കോവിഡ് മുൻകരുതലിന്റെ ഭാഗമായി ഭക്തർക്കു നാലമ്പലത്തിൽ പ്രവേശനമില്ലാതിരിക്കെ നവംബർ 25, 26 തീയതികളിൽ മന്ത്രിപത്നിയുൾപ്പെട്ട വിഐപികൾക്കു ദർശനം അനുവദിച്ചെന്നാണു പരാതി. നാലമ്പലത്തിനുള്ളിലും ക്ഷേത്രപരിസരങ്ങളിലും നിന്നുള്ള സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്തു കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കാൻ പൊലീസിനു നിർദേശം നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് തൃശൂർ മരത്താക്കര സ്വദേശി എ. നാഗേഷ് നൽകിയ ഹർജിയാണു കോടതിയിൽ.

English Summary: Petition to be considered on december 21