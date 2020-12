തൃശൂർ ∙ കോൺഗ്രസിനെ രക്ഷിക്കാൻ കെ. മുരളീധരനെ രംഗത്തിറക്കണമെന്ന അഭ്യർഥനയുമായി നഗരത്തിൽ ബോ‍ർഡ്. കെ. മുരളീധരനെ വിളിക്കൂ, കോൺഗ്രസിനെ രക്ഷിക്കൂ എന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്ന ബോർഡുകൾ കോൺഗ്രസ് – കെഎസ്‌യു കമ്മിറ്റികളുടെ പേരിലാണ് സ്വരാജ് റൗണ്ടിലും ഡിസിസി ഓഫിസിനു സമീപവും സ്ഥാപിച്ചത്. കോഴിക്കോട്ടും തിരുവനന്തപുരത്തും സമാനമായ ബോർഡ് നേരത്തേ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു.

English Summary: Flex board in favour of K Muraleedharan, found at Thrissur