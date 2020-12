സർക്കാർ തീരുമാനമായില്ല; ശബരിമല തീർഥാടകരുടെ എണ്ണം 5000 ആക്കിയില്ല

ശബരിമല ∙ ഇന്നലെ മുതൽ പ്രതിദിനം 5000 തീർഥാടകരെ പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ ഹൈക്കോടതി അനുമതി നൽകിയിട്ടും സർക്കാർ തല തീരുമാനം ഉണ്ടാകാത്തതിനാൽ നടപ്പായില്ല.

പൊലീസിന്റെ വെർച്വൽ ക്യൂവിൽ ബുക്ക് ചെയ്തു വരുന്നവരെ മാത്രമേ നിലയ്ക്കലിൽനിന്നു കടത്തിവിടൂ. എന്നാൽ സർക്കാർ തീരുമാനമെടുക്കാത്തതിനാൽ പൊലീസിനു വെർച്വൽ ക്യൂ ബുക്കിങ് തുടങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. മുഖ്യമന്ത്രിയും ദേവസ്വം മന്ത്രിയും നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുമില്ല.

3 ദിവസം മുൻപ് കോവിഡ് സാഹചര്യം വിലയിരുത്തിയ ശേഷം ചീഫ് സെക്രട്ടറി അധ്യക്ഷനായ ഉന്നതാധികാര സമിതി മകരവിളക്കു കഴിയും വരെ തീർഥാടകരുടെ എണ്ണം കൂട്ടേണ്ട എന്നാണു നിലാപാടെടുത്തത്. അതിനു ശേഷമാണു ഹൈക്കോടതിയുടെ നിർദേശം വന്നത്.

എന്നാൽ തീരുമാനമെടുക്കാൻ ഉന്നതാധികാര സമിതി യോഗം ചേർന്നിട്ടില്ല.

നിലവിൽ തിങ്കൾ മുതൽ വെള്ളി വരെ 2000 തീർഥാടകരെയും ശനി, ഞായർ ദിവസങ്ങളിൽ 3000 പേരെയുമാണു പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നത്.

ആർടി–പിസിആർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മകരവിളക്ക് തീർഥാടനത്തിന്

ശബരിമല ∙ തീർഥാടകർ ആർടി– പിസിആർ പരിശോധനാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കേണ്ടത് മകരവിളക്ക് തീർഥാടനത്തിന്. മണ്ഡലപൂജ പൂർത്തിയാക്കി നട അടയ്ക്കുന്ന 26 വരെ ആന്റിജൻ പരിശോധന നടത്തിയുള്ള നെഗറ്റീവ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മതി.

തുടർന്ന് മകരവിളക്ക് ഉത്സവത്തിനു 30നു വൈകിട്ട് 5നു നട തുറക്കുമെങ്കിലും അന്നു തീർഥാടകർക്കു പ്രവേശനമില്ല. 31നു രാവിലെ 5 മുതൽ ദർശനം അനുവദിക്കും.

48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ എടുത്ത ആർടി–പിസിആർ പരിശോധനാ സർട്ടിഫിക്കറ്റാണു വേണ്ടത്.

പലയിടത്തും തിരക്കു കാരണം ഫലം ലഭിക്കാൻ 3 ദിവസം വരെ എടുക്കുന്നതു തീർഥാടകരെ വിഷമത്തിലാക്കും. നിലയ്ക്കലിൽ എത്തി പരിശോധിച്ചാൽ ഉടൻ ഫലം കിട്ടാൻ സംവിധാനവുമില്ല.

English Summary: Kerala government yet to take decision on Sabarimala pilgrims numbers