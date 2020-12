യോഗത്തെയും തന്നെയും തകർക്കാൻ വ്യാജവാർത്ത സൃഷ്ടിക്കുന്നു: വെള്ളാപ്പള്ളി

ചേർത്തല (ആലപ്പുഴ) ∙ എസ്എൻഡിപി യോഗത്തെയും തന്നെയും തകർക്കാൻ ചിലർ കോടതിയുടെ പേരിൽപോലും വ്യാജവാർത്തകൾ സൃഷ്ടിക്കുകയാണെന്ന് എസ്എൻഡിപി യോഗം ജനറൽ സെക്രട്ടറി വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ. കണിച്ചുകുളങ്ങര എസ്എൻഡിപി യൂണിയൻ മുൻ സെക്രട്ടറി കെ.കെ.മഹേശന്റെ ആത്മഹത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തനിക്കും യോഗം വൈസ് പ്രസിഡന്റ് തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളിക്കും എതിരെ ആലപ്പുഴ മജിസ്ട്രേട്ട് കോടതി കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇതു സംബന്ധിച്ച ഹർജിയിൽ ഇന്നു കോടതി വാദം കേൾക്കാനിരിക്കെയാണ് വ്യാജ വാർത്ത ഉണ്ടായത്.

കേസെടുക്കാൻ കോടതി ഉത്തരവുണ്ടെന്നു വരുത്തി വ്യാജവാർത്ത നൽകിയതിനെപ്പറ്റി അന്വേഷിക്കണം. മഹേശന്റെ മരണത്തെപ്പറ്റി സിബിഐ അന്വേഷിക്കണമെന്ന നിലപാട് ആദ്യ സ്വീകരിച്ചത് താനാണ്. ഇപ്പോൾ ഐജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ട്. ഏത് അന്വേഷണവും നടക്കട്ടെ. തെറ്റു ചെയ്യാത്തവർക്ക് ആരെയും പേടിക്കേണ്ടതില്ല. പച്ചക്കള്ളം പലതവണ പറഞ്ഞാൽ സത്യമാകില്ലെന്നും വെള്ളാപ്പള്ളി പറഞ്ഞു.

English Summary: Attempt to destroy SNDP and me alleges Vellappally Natesan