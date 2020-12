ഗുരുവായൂർ ∙ ഭക്തർക്ക് ക്ഷേത്ര ദർശനത്തിനുണ്ടായിരുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങൾ നീക്കി. ഓൺലൈനിൽ ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന 1500 പേർക്ക് ഇന്നു മുതൽ ചുറ്റമ്പലത്തിലെത്തി ദർശനം നടത്താം. നാലമ്പലത്തിലേക്കു പ്രവേശനമില്ല.

English Summary: Guruvayur temple to be open from today