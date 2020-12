ദേവസ്വം കെട്ടിടം തിരിച്ചുനൽകണം; അധികാര ദുർവിനിയോഗം അരുതെന്ന് ഹൈക്കോടതി

കൊച്ചി ∙ നിലയ്ക്കലുള്ള ദേവസ്വം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫിസ് കം ഗെസ്റ്റ് ഹൗസ് കെട്ടിടം എഡിഎം ഓഫിസിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിനായി കലക്ടർ ഏറ്റെടുത്തതു തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിനു തിരിച്ചു നൽകാൻ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. ദേവസ്വം ബോർഡ് നേരത്തേ നൽകാമെന്ന് അറിയിച്ച ഗെസ്റ്റ് ഹൗസിനോടു ചേർന്നുള്ള ഹോട്ടൽ സമുച്ചയത്തിലെ 3 മുറികളിലേക്ക് എഡിഎം ഓഫിസ് മാറ്റണം. ഒരു മുറി കൂടി നൽകാമെന്നു ബോർഡ് അറിയിച്ചതു കോടതി രേഖപ്പെടുത്തി.

സീസണിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കാനും ബോർഡ് യോഗം കൂടാനും കെട്ടിടം ആവശ്യമുണ്ടെന്നു കാണിച്ചു ദേവസ്വം ബോർഡ് നൽകിയ ഹർജി പരിഗണിച്ചാണു ജസ്റ്റിസ് സി.ടി. രവികുമാർ, ജസ്റ്റിസ് കെ. ഹരിപാൽ എന്നിവരുൾപ്പെട്ട ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിന്റെ ഉത്തരവ്. എ‍ഡിഎമ്മിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിനു കെട്ടിടം കൈമാറാൻ സെപ്റ്റംബർ 9നു കലക്ടർ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഓഫിസ് സമുച്ചയം നൽകാനാവില്ലെന്നും ഗെസ്റ്റ് ഹൗസിനോടു ചേർന്നുള്ള ഹോട്ടൽ സമുച്ചയത്തിലെ 3 മുറികൾ നൽകാമെന്നും ദേവസ്വം ബോർഡ് അറിയിച്ചു. ഇത് അവഗണിച്ചു ദുരന്ത കൈകാര്യ നിയമപ്രകാരം കെട്ടിടം ഏറ്റെടുത്തതു ചോദ്യം ചെയ്താണു ഹർജി.

ദുരന്ത ഭീഷണിയുള്ളപ്പോൾ പെട്ടെന്നു പ്രതികരിക്കാനും ജനങ്ങൾക്ക് ഉടനെ സഹായം എത്തിക്കാനുമാണു ദുരന്ത കൈകാര്യ നിയമം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ശബരിമലയിൽ എന്തു ദുരന്ത സാഹചര്യമാണു നിലവിലുള്ളതെന്നു കോടതി ചോദിച്ചു. ഇത്തവണ വളരെ കുറച്ചു തീർഥാടകരാണെത്തുക. ഏതു സാഹചര്യവും നേരിടാൻ തയാറായിരിക്കേണ്ട ദുരന്ത കൈകാര്യ അതോറിറ്റിക്കു പക്ഷേ, അനിയന്ത്രിത അധികാരമില്ല. ദുരന്ത കൈകാര്യ നിയമപ്രകാരമുള്ള അധികാരം ആവശ്യമില്ലാത്തിടത്തു പ്രയോഗിക്കുമ്പാൾ അധികാര ദുർവിനിയോഗമാകുമെന്നു കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

English Summary: High court on Nilackal office take over