നിർണായക വിധി; കേൾക്കാൻ അഭയയുടെ ഉറ്റവരാരും എത്തിയില്ല

തിരുവനന്തപുരം ∙ നിർണായക വിധി കേൾക്കാൻ അഭയയുടെ ഉറ്റവരാരും കോടതിയിലുണ്ടായിരുന്നില്ല. സഹോദരൻ ദുബായിലാണ്. മറ്റു ബന്ധുക്കളും വന്നില്ല. അഭയയുടേതു കൊലപാതകമാണെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അവസാനം വരെ നിയമപോരാട്ടത്തിനു മുന്നിൽ നിന്ന ആക്‌ഷൻ കൗൺസിൽ കൺവീനർ ജോമോൻ പുത്തൻപുരയ്ക്കലും കോടതിയിൽ എത്തിയില്ല. വിധി വന്നശേഷം അദ്ദേഹം കോടതി സമുച്ചയത്തിനു സമീപമെത്തി മാധ്യമങ്ങളോടു പ്രതികരിച്ചു.

അഭയയുടേതു കൊലപാതകമാണെന്ന് ആദ്യം കണ്ടെത്തുകയും അന്വേഷണം അട്ടിമറിക്കാനുള്ള സമ്മർദത്തെത്തുടർന്നു ജോലി രാജിവയ്ക്കുകയും ചെയ്ത സിബിഐ മുൻ ഡിവൈഎസ്പി വർഗീസ് പി.തോമസ് പത്തനംതിട്ടയിലെ വീട്ടിലിരുന്നാണു വിധി അറിഞ്ഞത്.

പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത സിബിഐ എസ്പി നന്ദകുമാർ നായർ നിലവിൽ മുംബൈ യൂണിറ്റിലാണ്.

സിബിഐ തിരുവനന്തപുരം യൂണിറ്റിലെ മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരാണു കോടതിയിലുണ്ടായിരുന്നത്. കേസിൽ നിർണായക മൊഴി നൽകിയ സാക്ഷികളും കോടതിയിലെത്തിയില്ല.

വിധിയിൽ സന്തോഷം: അഭയയുടെ സഹോദരൻ

ദുബായ്∙ പ്രതികൾ കുറ്റക്കാരാണെന്ന വിധിയിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്നു സിസ്റ്റർ അഭയയുടെ സഹോദരൻ ബിജു തോമസ് പറഞ്ഞു. നാലു തവണ അന്വേഷണം അവസാനിപ്പിച്ച കേസിൽ ഈ വിധിക്ക് 28 വർഷം കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നു. സിബിഐക്കു തെറ്റുപറ്റിയിട്ടില്ലെന്നു തെളിഞ്ഞു. കേസ് ഇല്ലാതാക്കാൻ ഇടപെടലുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും, നീതി ലഭിച്ചതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് യുഎഇയിൽ സ്വകാര്യ കമ്പനിയിൽ പ്രോജക്ട് കോഓർഡിനേറ്ററായ ബിജു പറഞ്ഞു.

കേസിൽ വഴിത്തിരിവായി അഗസ്റ്റിന്റെ മരണം

കോട്ടയം ∙ അഭയയെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയതിനുശേഷം കോൺവന്റിൽ ആദ്യമെത്തിയ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു വി.വി. അഗസ്റ്റിൻ. കോട്ടയം വെസറ്റ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ എഎസ്ഐ ആയിരുന്ന അഗസ്റ്റിനാണു ഇൻക്വസ്റ്റും എഫ്ഐആറും തയാറാക്കിയത്.

ചങ്ങനാശേരി ഇത്തിത്താനം സ്വദേശിയായ അഗസ്റ്റിനെ വിജനമായ പറമ്പിൽ ജീവനൊടുക്കിയ നിലയിൽ‌ കണ്ടെത്തിയതു കേസ് അന്വേഷണത്തിൽ നിർണായകമായി. വിരമിച്ച ശേഷമായിരുന്നു മരണം.

