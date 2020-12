ഗവർണർക്കു വായിക്കാൻ ‘കേന്ദ്ര വിരുദ്ധ’ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം

തിരുവനന്തപുരം ∙ ഇടഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനു ജനുവരി 8നു നിയമസഭാ ബജറ്റ് സമ്മേളനത്തിൽ വായിക്കാൻ സർക്കാർ തയാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് കേന്ദ്ര കാർഷിക നിയമങ്ങൾക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനമുള്ള നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം. ഇതിന്റെ കരട് മന്ത്രിസഭ അംഗീകരിച്ചു. കാർഷിക നിയമങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ 31ന് ഒരു മണിക്കൂർ പ്രത്യേക നിയമസഭാ സമ്മേളനം ചേരാൻ ഗവർണർക്കു വീണ്ടും ശുപാർശ നൽകാൻ മന്ത്രിസഭ തീരുമാനിച്ചു.

ബുധനാഴ്ച ചേരാനിരുന്ന സമ്മേളനത്തിനു ഗവർണർ അനുമതി നിഷേധിക്കുകയും സർക്കാരിനെ വിമർശിച്ചു മുഖ്യമന്ത്രിക്കു കത്ത് നൽകുകയും ചെയ്തതിനുള്ള പരോക്ഷ മറുപടിയാണിത്. സർക്കാർ തീരുമാനം ഗവർണർ അംഗീകരിക്കുന്നതാണു പതിവെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറയുകയും ചെയ്തു.

English Summary: Anti centre speech for governor to read during assembly session