പ്രധാനമന്ത്രി സഭാ നേതാക്കളെ കാണുന്നതിൽ രാഷ്ട്രീയമില്ല: ശ്രീധരൻ പിള്ള

കോഴിക്കോട് ∙ കേരളത്തിലെ ക്രൈസ്തവ സഭാ നേതാക്കൾക്കു പ്രധാനമന്ത്രിയെ കാണാൻ താൻ അവസരമൊരുക്കിയത് പൊതുപ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായാണെന്നു മിസോറം ഗവർണർ പി.എസ്.ശ്രീധരൻ പിള്ള.

രാഷ്ട്രീയലക്ഷ്യം വച്ചാണു പ്രധാനമന്ത്രി ചർച്ച നടത്തുന്നതെന്നും മതപരമായ വിഭാഗീയത ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമം നടക്കുന്നുവെന്നുമുള്ള പ്രചാരണങ്ങൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നവംബർ 4 നു കൊച്ചിയിലെത്തിയപ്പോഴും പിന്നീട് കോഴിക്കോട്ടുവച്ചും വിവിധ ക്രൈസ്തവ സഭാ നേതാക്കൾ തന്നെ കണ്ടു പ്രശ്നങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു. സഭാതർക്കം പരിഹരിക്കാതെ തുടരുന്നു എന്നതാണ് ഒരു പ്രശ്നം.

ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കു കേന്ദ്രം അനുവദിക്കുന്ന ഫണ്ടിൽ ജനസംഖ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ ക്രൈസ്തവർക്ക് 41 ശതമാനത്തിന് അർഹതയുണ്ടെങ്കിലും 20% മാത്രമാണു ലഭിക്കുന്നത്. ഈ കാര്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചു തയാറാക്കിയ നിവേദനം പ്രധാനമന്ത്രിക്കു നൽകി. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണു കൂടിക്കാഴ്ച. പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപെടാൻ പ്രധാനമന്ത്രി മിസോറം ഗവർണറെയോ മറ്റാരെയെങ്കിലുമോ ഏൽപിച്ചിട്ടില്ല.

ഈ മാസം തന്നെ ഓർത്തഡോക്സ്, യാക്കോബായ സഭകളുടെ മുതിർന്ന ബിഷപ്പുമാരുമായി പ്രധാനമന്ത്രി ചർച്ച നടത്തും. ജനുവരി ആദ്യ ആഴ്ചയിൽ മറ്റു സഭാ നേതാക്കൾക്കും സമയം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ തീയതി പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് അറിയിക്കും – ശ്രീധരൻ പിള്ള പറഞ്ഞു.

കേരളത്തിൽ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കേണ്ടവർ മൗനത്തിലാണെന്നാണ് ക്രൈസ്തവ സഭാ നേതാക്കൾ പറയുന്നത്. എന്നോടു പറയാൻ കാരണം അതാകാം. പി.എസ്.ശ്രീധരൻ പിള്ള

English Summary: PM Narendra Modi will intervene in Church row, says Sreedharan Pillai