ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ പാർട്ടിയിൽ തിരിച്ചെത്തും: ബിജെപി പ്രഭാരി

കൊച്ചി ∙ ശോഭ സുരേന്ദ്രൻ പാർട്ടിയിലേക്കു തിരിച്ചെത്തുമെന്നും എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചു മുന്നോട്ടുപോകുമെന്നും കേരളത്തിന്റെ ചുമതലയുള്ള ബിജെപി പ്രഭാരി സി.പി.രാധാകൃഷ്ണൻ. വ്യക്തിപരമായ കാരണങ്ങളാൽ നേതാക്കൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിന്നു വിട്ടുനിൽക്കുന്നതിനെ വിവാദമാക്കേണ്ട കാര്യമില്ലെന്നും ബിജെപി കോർ കമ്മിറ്റി യോഗത്തിനു ശേഷം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ കോർ കമ്മിറ്റിയിൽ കൈക്കൊണ്ടതായും തയാറെടുപ്പിന്റെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി യോഗം 11ന് തൃശൂരിൽ നടക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൻഡിഎ മികച്ച പ്രകടനമാണു കാഴ്ചവച്ചതെന്നു രാധാകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു. എൻഡിഎയ്ക്കാണ് കൂടുതൽ ജനപിന്തുണ ലഭിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെക്കാൾ 4% വോട്ട് കൂടി. സീറ്റുകളുടെ എണ്ണത്തിലും ഗണ്യമായ വർധനയുണ്ടായി.

നിസ്സാര വോട്ടുകൾക്കാണ് ഒട്ടേറെ സീറ്റുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടത്. ഇടതുപക്ഷത്തിനുണ്ടായ ചെറിയ വിജയം സർക്കാരിന്റെ നെറികേടുകൾക്കുള്ള അംഗീകാരമല്ല. കുറച്ചു സീറ്റുകൾ കൂടി നേടുകയെന്നതല്ല കേരളത്തിൽ ഭരണം പിടിക്കുക എന്നതാണു പാർട്ടിയുടെ ലക്ഷ്യമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ. സുരേന്ദ്രൻ, ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എസ്.ജയകൃഷ്ണൻ എന്നിവരും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു.

