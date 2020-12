യാക്കോബായ സഭയുടെ അവകാശ സംരക്ഷണ യാത്രയ്ക്ക് ഇന്നു സമാപനം

തിരുവനന്തപുരം∙ യാക്കോബായ, ഓർത്തഡോക്സ് സഭകൾ തമ്മിലുള്ള തർക്കം നിയമനിർമാണത്തിലൂടെ പരിഹരിക്കണമെന്നും വിശ്വാസികൾക്ക് ആരാധനാ സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭ്യമാക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു വയനാട്ടിലെ മീനങ്ങാടി സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് സെന്റ് പോൾസ് കത്തീഡ്രലിൽ നിന്നു യാക്കോബായ സഭ ആരംഭിച്ച അവകാശ സംരക്ഷണ യാത്ര ഇന്നു രാവിലെ 10.30 ന് ഇവിടെ പുന്നൻ റോഡ് സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ് കത്തീഡ്രലിലെ സ്വീകരണത്തിനു ശേഷം സെക്രട്ടേറിയറ്റിനു മുന്നിൽ സമാപിക്കും.

സമരസമിതി കൺവീനറും മുംബൈ ഭദ്രാസനാധിപനുമായ തോമസ് മാർ അലക്സന്ത്രയോസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള യാത്ര, സഭയ്ക്കുണ്ടായ നീതി നിഷേധത്തെക്കുറിച്ചു വിവിധ ദേവാലയങ്ങളിലും പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലും കഴിഞ്ഞ 14 ദിവസമായി വിശദീകരണം നടത്തി ഇന്നലെ വൈകിട്ടു നഗരാതിർത്തിയായ കഴക്കൂട്ടത്ത് എത്തി. പുന്നൻ റോഡ് സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ് യാക്കോബായ കത്തീഡ്രലിന്റെയും പോങ്ങുംമൂട് സെന്റ് മേരീസ് സിംഹാസനപ്പള്ളിയുടെയും ഭാരവാഹികളും ഇടവകാംഗങ്ങളും ചേർന്നു സ്വീകരിച്ചു.

സമാപന സമ്മേളനത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം –നിരണം ഭദ്രാസനാധിപൻ ഡോ. ഗീവർഗീസ് മാർ കൂറിലോസ് അധ്യക്ഷത വഹിക്കും. തുമ്പമൺ ഭദ്രാസനാധിപനും സഭാ ലിറ്റിഗേഷൻ കമ്മിറ്റി ചെയർമാനുമായ യൂഹാനോൻ മാർ മിലിത്തിയോസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും.

യാക്കോബായ സുറിയാനി സഭയിലെ മെത്രാപ്പൊലീത്തമാർ, സഭാ ഭാരവാഹികൾ, വർക്കിങ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിക്കും .വിശ്വാസികൾ ഒപ്പു വച്ച ഭീമഹർജി ഗവർണർക്കും മുഖ്യമന്ത്രിക്കും സമർപ്പിക്കുമെന്നും സമരസമിതി സെക്രട്ടറി ഫാ.ജോൺ ഐപ്പ് അറിയിച്ചു.

English Summary: Jacobite church rally to be over today