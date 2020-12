സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ തേടി എൻഐഎ സംഘം വീണ്ടും സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ

തിരുവനന്തപുരം ∙ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കാൻ എൻഐഎ സംഘം വീണ്ടും സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെത്തി. സ്വർണക്കടത്തു കേസിലെ സ്വപ്ന സുരേഷ് അടക്കമുള്ള പ്രതികൾ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടോയെന്നു പരിശോധിക്കാൻ 2019 ജൂലൈ 1 മുതൽ 2020 ജൂലൈ 12 വരെയുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ എൻഐഎ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. അതിനു ശേഷം സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെത്തി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചിരുന്നു.

ഒരു വർഷത്തെ ദൃശ്യങ്ങളുടെ ശേഷി 400 ടെറാബൈറ്റുണ്ടെന്നു കണക്കാക്കിയിരുന്നു. ഇതു പകർത്തി നൽകാൻ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് തീരുമാനിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഹാർഡ് ഡിസ്ക് രാജ്യത്തിനു പുറത്തു നിന്ന് എത്തിക്കേണ്ടി വരുമെന്നു ഐടി വിഭാഗം റിപ്പോർട്ട് നൽകി. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ടെൻഡർ ക്ഷണിച്ചു ഹാർഡ് ഡിസ്ക് വാങ്ങാനുള്ള നടപടി പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നു പൊതുഭരണ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.

