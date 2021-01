കെ.എം. ഷാജിക്കെതിരെ വിജിലൻസ് അന്വേഷണം: സർക്കാർ അനുമതിയായി

തിരുവനന്തപുരം/ കണ്ണൂർ ∙ ലീഗ് എംഎൽഎ കെ.എം. ഷാജിക്കെതിരായ വിജിലൻസ് അന്വേഷണത്തിനു സർക്കാർ അനുമതി നൽകി. ഷാജി വരവിൽക്കവിഞ്ഞ സ്വത്തു സമ്പാദിച്ചെന്ന ഹർജിയിൽ പ്രാഥമിക അന്വേഷണം നടത്താൻ കോഴിക്കോട് കോടതി നവംബറിൽ ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. തുടർന്ന് അന്വേഷണത്തിന് അനുമതി ആവശ്യപ്പെട്ട് വിജിലൻസ് ഡയറക്ടർ സർക്കാരിനു കത്തു നൽകി.

നിയമസഭാ സെക്രട്ടറിയുടെ കൂടി അഭിപ്രായം ആരാഞ്ഞ ശേഷമാണ് ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറി അഴിമതി നിരോധന നിയമത്തിലെ സെക്‌ഷൻ 17എ പ്രകാരം അനുമതി നൽകിയത്. കെ.എം. ഷാജി അനധികൃത സമ്പാദ്യം ഉപയോഗിച്ച് 1.62 കോടിയുടെ വീടു പണിതെന്നും വിദേശത്തുനിന്നു പണം സ്വരൂപിച്ചെന്നുമായിരുന്നു എം.ആർ. ഹരീഷ് നൽകിയ ഹർജിയിലെ ആരോപണം. അതേസമയം, ഷാജിക്ക് എതിരായ പ്ലസ് ടു കോഴ ആരോപണത്തിൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അഴീക്കോട് സ്കൂളിലെത്തി തെളിവെടുത്തു.

