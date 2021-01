വെൽഫെയർ പാർട്ടി ഒരു മുന്നണിയുടെയും ഭാഗമല്ലെന്ന് ഹമീദ് വാണിയമ്പലം

തിരുവനന്തപുരം∙ വെൽഫെയർ പാർട്ടി കേരളത്തിൽ ഒരു മുന്നണിയുടെയും ഭാഗമല്ലെന്നും ഏതെങ്കിലും മുന്നണിയുടെ ഭാഗമാകാൻ അപേക്ഷ നൽകിയിട്ടില്ലെന്നും സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഹമീദ് വാണിയമ്പലം.

തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ചിലയിടങ്ങളിൽ യുഡിഎഫുമായി ഉണ്ടാക്കിയ നീക്കുപോക്കുകളെ ഭീകരവൽക്കരിക്കാനും മുസ്‌ലിം ഭീതി പരത്തി വിവിധ മതസമൂഹങ്ങളെ ഭിന്നിപ്പിക്കാനുമാണു സിപിഎം ശ്രമം. ഇതേ തന്ത്രമാണു നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുന്നോടിയായും സിപിഎം പയറ്റുന്നത്.

സിപിഎമ്മിന്റെ വർഗീയ പ്രചാരണം രാഷ്ട്രീയമായി ചെറുക്കുന്നതിനു പകരം അവരുടെ വാദങ്ങളെ ശരി വയ്ക്കാനാണു കെപിസിസി അധ്യക്ഷൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇതു തുടർന്നാൽ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കോൺഗ്രസിനു സംഭവിച്ച തകർച്ച കേരളത്തിലും ആവർത്തിക്കും. ബംഗാളിൽ പൗരത്വ, കർഷക പ്രക്ഷോഭങ്ങളിൽ വെൽഫെയർ പാർട്ടിയും ഇടതുപക്ഷവും കോൺഗ്രസും ഒരേ സമര മുന്നണിയിലാണെന്നും വാണിയമ്പലം പറഞ്ഞു.

English Summary: Not part of any alliance says welfare party