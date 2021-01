പൂട്ടാതെ പഞ്ചായത്ത് ഓഫിസ്, അകത്ത് മദ്യക്കുപ്പി; പോരുവഴിയിൽ വിവാദം

ശാസ്താംകോട്ട (കൊല്ലം) ∙ ജീവനക്കാർ പൂട്ടാൻ മറന്ന പോരുവഴി പഞ്ചായത്ത് ഓഫിസിൽ രാവിലെ ഒഴിഞ്ഞ മദ്യക്കുപ്പി കണ്ടെത്തിയതിനെച്ചൊല്ലി വിവാദം. പ്രഭാതസവാരിക്കിടെ നാട്ടുകാരിൽ ചിലരാണ് ഓഫിസ് തുറന്നു കിടക്കുന്നതു ശ്രദ്ധിച്ചത്. ഫ്രണ്ട് ഓഫിസും സെർവർ റൂമും ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുറികൾ പൂട്ടിയിരുന്നില്ല. വിവരമറിഞ്ഞ് പഞ്ചായത്തംഗങ്ങളും ബിജെപി, ഇടതുമുന്നണി പ്രവർത്തകരും പ്രതിഷേധവുമായി എത്തി. ഇതിനിടെയാണു പടിക്കെട്ടുകൾക്കടിയിൽ നിന്ന് മദ്യക്കുപ്പി കിട്ടിയത്.

പഞ്ചായത്തിൽ മദ്യപാനം പതിവാണെന്നും പ്രസിഡന്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് ഇതിൽ പങ്കുണ്ടെന്നും ഇടത്– ബിജെപി നേതാക്കൾ ആരോപിച്ചു. സംഭവം വിവാദമായതോടെ പഞ്ചായത്ത് ഡപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ബിനുൻ വാഹിദ് സ്ഥലത്തെത്തി. ജീവനക്കാരിൽ നിന്നു വിശദീകരണം തേടിയ ശേഷം നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കിടയിലെ ആശയക്കുഴപ്പമാണ് ഓഫിസ് പൂട്ടാതെ പോകാൻ കാരണമായതെന്നും നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും മറിച്ചുള്ള ആരോപണങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയപ്രേരിതമാണെന്നുമാണു പ്രസിഡന്റ് ബിനു മംഗലത്തിന്റെ വിശദീകരണം.

3 മുന്നണികൾക്കും 5 വീതം സീറ്റുകൾ ലഭിച്ച പഞ്ചായത്തിൽ എസ്ഡിപിഐയുടെ പിന്തുണയിലാണു യുഡിഎഫ് അധികാരം നേടിയത്. പദവി രാജി വയ്ക്കണമെന്ന കോൺഗ്രസ് നിർദേശം തള്ളിയ പ്രസിഡന്റിനെ പിന്നീട് പാർട്ടിയിൽ നിന്നു പുറത്താക്കിയിരുന്നു.

