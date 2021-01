13 വയസ്സുകാരിക്ക് പീഡനം; അമ്മയും കാമുകനും പിടിയിൽ

ശാസ്താംകോട്ട ∙ 13 വയസ്സുകാരിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ അമ്മയും കാമുകനും ശൂരനാട് പൊലീസിന്റെ പിടിയിലായി. തിരുവല്ല നിരണം പടിഞ്ഞാറ്റം മുറി നിരണംപ്പെട്ടി വീട്ടിൽ അഭിലാഷ് (വിഷ്ണു നാരായണൻ –40) ആണു പെൺകുട്ടിയുടെ അമ്മയ്ക്കൊപ്പം അറസ്റ്റിലായത്. ക്ഷേത്രങ്ങളിലും വീടുകളിലും പൂജാരി ചമഞ്ഞ് പൂജ നടത്തുന്ന അഭിലാഷിനെ ജ്യോതിഷ സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾക്കായി യുവതി സമീപിച്ചിരുന്നു.

തുടർന്ന് ഇരുവരും അടുപ്പത്തിലായി. യുവതി രണ്ട് വിവാഹബന്ധങ്ങൾ വേർപെടുത്തിയതാണ്. അഭിലാഷ് വിവാഹിതനാണ്. യുവതിക്ക് ഇയാൾ വാടകവീട് എടുത്ത് നൽകിയിരുന്നു. ഇവിടെ വച്ചാണ് കുട്ടി പീഡനത്തിന് ഇരയായത്. മുത്തശ്ശിയോട് കുട്ടി വിവരം പറഞ്ഞു. തുടർന്നാണു പരാതിയുമായി പൊലീസിനെ സമീപിച്ചത്. പ്രതികളെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു.

English Summary: Mother and lover arrested for raping 13 year old girl