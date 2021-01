സിപിഎമ്മിൽ ഉടച്ചു വാർക്കൽ; കാര്യക്ഷമതയില്ലാത്തവരെ ഒഴിവാക്കി പുതിയവരെ നിയമിക്കും

പാലക്കാട് ∙ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരുക്കത്തിനെ‍ാപ്പം പാർട്ടിയിലെ ‘ദുർബല കണ്ണികൾ’ ബലപ്പെടുത്താൻ സിപിഎം അടിയന്തരനടപടി തുടങ്ങി. സംഘടനാ ശാക്തീകരണമാണു ലക്ഷ്യമെന്നു നേതൃത്വം പറയുന്നതെങ്കിലും വിഭാഗീയത ഇല്ലാതാക്കുകയും കാര്യപരിപാടിയിലുണ്ട്.

3 വർഷം കൂടുമ്പേ‍ാഴുളള പാർട്ടി സമ്മേളനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ഒ‍ാഗസ്റ്റ് മുതൽ ഈ ജനുവരി വരെ നടക്കേണ്ടതായിരുന്നെങ്കിലും കേ‍ാവിഡും തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പും കാരണം നീട്ടിവയ്ക്കേണ്ടി വന്നു. തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു ശേഷമേ ഇനി സമ്മേളനങ്ങളിലേക്കു കടക്കൂ എന്നതിനാൽ, ചിലയിടങ്ങളിൽ തല പെ‍ാക്കിയ വിഭാഗീയത അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനെ‍ാപ്പം കാര്യക്ഷമതയില്ലാത്തവരെ ഒഴിവാക്കി പുതിയ ആളുകളെ കമ്മിറ്റികളിൽ എത്തിക്കാനുള്ള ഇടപെടലിനാണ് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി തീരുമാനം. ജില്ലാ കമ്മിറ്റി, ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഉൾപ്പെടെ മുഴുവൻ ഘടകങ്ങളിലുമുളള ഒഴിവുകളും ഈ മാസത്തേ‍ാടെ നികത്തും. ഇതിനായി മുഴുവൻ ഏരിയ കമ്മിറ്റികളിലും 16 മുതൽ 19 വരെ നടക്കുന്ന നടക്കുന്ന പ്രത്യേക യേ‍ാഗങ്ങളിൽ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി, സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്.

തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയം അവകാശപ്പെടുമ്പേ‍ാഴും ചില ശക്തികേന്ദ്രങ്ങളിൽ ബിജെപി സാന്നിധ്യം അറിയിക്കുകയും ചിലയിടത്ത് അവർ ഭരണത്തിലെത്തുകയും ചെയ്തതിനു പാർട്ടിയുടെ ദൗർബല്യവും പേ‍ാരായ്മയും കാരണമായെന്ന് നേതൃത്വം വിലയിരുത്തുന്നു. ശാക്തീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഘടകങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കേണ്ടവരുടെയും പകരം എടുക്കേണ്ട യുവാക്കളുടെയും പട്ടിക തയാറാക്കാൻ നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ജനങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം കൂടുതൽ ഊർജസ്വലമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി തീരുമാനിച്ച ഗൃഹസന്ദർശനത്തിൽ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി മുതൽ പാർട്ടിയുടെ തദ്ദേശസ്ഥാപന അംഗങ്ങൾ വരെ പങ്കാളികളാകും. സർക്കാരിനെയും പാർട്ടിയെയും കുറിച്ചുളള ജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദേശങ്ങളും നേരിട്ട് അറിയാനും ക്രേ‍ാഡീകരിക്കാനുമാണ് ഈ മാസം 24 മുതൽ 31 വരെയുളള ഗൃഹസന്ദർശന പരിപാടി.

English Summary: Reshuffle in CPM to strenghten party before assembly election