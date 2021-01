കാർ കെഎസ്ആർടിസി ബസിൽ ഇടിച്ചു ദമ്പതികൾ മരിച്ചു

കൊട്ടാരക്കര ∙ നിയന്ത്രണം വിട്ട കാർ കെഎസ്ആർടിസി ബസിൽ ഇടിച്ചു തകർന്നു ദമ്പതികൾക്കു ദാരുണാന്ത്യം. മരുമകൾക്കു ഗുരുതര പരുക്കേറ്റു. പന്തളം കടക്കാട് പള്ളി തെക്കതിൽ ഷെഫീൻ മൻസിലിൽ കെ.എച്ച്. നാസറുദീൻ (നാസർ റാവുത്തർ– 54), ഭാര്യ സജില (46) എന്നിവരാണു മരിച്ചത്. ഇവരുടെ മകൻ ഷെഫീഖ് ഖാന്റെ ഭാര്യ സുമയ്യ (28)യ്ക്കു ഗുരുതര പരുക്കേറ്റു. ഇവരെ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. 6 ബസ് യാത്രക്കാർക്കും പരുക്കുണ്ട്. ഗൾഫിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ഷെഫീഖ് ഖാനെ തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിൽ യാത്രയാക്കി വീട്ടിലേക്കു മടങ്ങുകയായിരുന്നു കുടുംബം.

അപകടത്തിൽ തകർന്ന കാർ

എംസി റോഡിൽ പനവേലിയിൽ ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്ക് 2.49നായിരുന്നു അപകടം. നിയന്ത്രണം വിട്ടു റോഡിന്റെ വലതു വശത്തേക്കു പാഞ്ഞ കാർ എതിരെ വന്ന ബസിന്റെ വലതുഭാഗത്തേക്ക് ഇടിച്ചുകയറുകയായിരുന്നു. ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ കാർ പിന്നിലേക്കു തെന്നി നീങ്ങി. മുൻഭാഗം പൂർണമായും തകർന്ന കാറിൽനിന്ന് ഏറെ നേരം പരിശ്രമിച്ചാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടവരെ നാട്ടുകാർ പുറത്തെടുത്തത്. നാസറുദീനാണു കാർ ഓടിച്ചിരുന്നത്. കൊട്ടാരക്കരയിൽ നിന്നു വാളകത്തേക്കു പോകുകയായിരുന്നു ബസ്.

പരുക്കേറ്റ ബസ് യാത്രക്കാരായ ഉമ്മന്നൂർ വാളകം സ്വദേശികൾ അഞ്ജു (21), സുമതി (53), ഗായത്രി (23), ജാസ്മിൻ (20), സുമ (38), ഷീന (38) എന്നിവരെ കൊട്ടാരക്കര താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഇവരുടെ പരുക്ക് ഗുരുതരമല്ല. സ്കൂൾ വിദ്യാർഥിനികൾ ഉൾപ്പെടെ മുപ്പതോളം പേർ ബസിലുണ്ടായിരുന്നു. അപകടത്തിന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ ശേഖരിച്ച കൊട്ടാരക്കര പൊലീസ് കേസെടുത്തു. നാസറുദീൻ –സജില ദമ്പതികളുടെ മറ്റു മക്കൾ: ഷെഫീന, ഷെഫീൻ(സൗദി). മരുമകൻ: അൽത്താഫ് (എസ്ഐ, പൂജപ്പുര). കബറടക്കം ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്കു ശേഷം കടയ്ക്കാട് ജുമാ മസ്ജിദ് കബറിസ്ഥാനിൽ.

English Summary: Bus accident in Kollam; two dies and one injured