ന്യൂഡൽഹി ∙ ലാവ്‌ലിൻ കേസ് 12നു പരിഗണിക്കാൻ മാറ്റി. ജസ്റ്റിസ് യു.യു. ലളിത് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചിന്റെ ഇന്നലത്തെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നെങ്കിലും, ഊഴമെത്തുംമുൻപേ കോടതി സമയം അവസാനിച്ചു. ഇത് 19–ാം തവണയാണ് കേസ് മാറ്റിവയ്ക്കുന്നത്.

കേസ് 12നു പരിഗണിക്കണമെന്ന് സിബിഐയ്ക്കു വേണ്ടി ഹാജരായ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മേത്തയാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. സിബിഐ ചില രേഖകൾ നൽകാമെന്നു പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലും ഇതുവരെയും ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഹർജിക്കാരിലൊരാളായ കസ്തൂരിരംഗ അയ്യർക്കു വേണ്ടി ഹാജരായ ആർ. ബസന്ത് പറഞ്ഞു. േരഖകൾ നൽകാമെന്ന് സോളിസിറ്റർ ജനറൽ പറഞ്ഞു.

English Summary: SNC Lavalin Case to be considered on 12th