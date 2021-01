നീക്കണമെന്നുള്ള പ്രമേയം: തടസ്സമില്ലെന്ന് സ്പീക്കർ

തിരുവനന്തപുരം ∙ തന്നെ നീക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുള്ള പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ പ്രമേയം ഇൗ സമ്മേളനത്തിൽ ചർച്ചയ്ക്കെടുക്കുന്നതിനു തടസ്സമില്ലെന്ന് സ്പീക്കർ പി. ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ. നിയമസഭാ നടപടി ചട്ടങ്ങളുടെയും കീഴ്‌വഴക്കങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാകും തീരുമാനം. നോട്ടിസ് നൽകി 14 ദിവസം വേണമെന്നുള്ളതു കൊണ്ടാണ് മുൻപു ചർച്ചയ്ക്കെടുക്കാൻ കഴിയാതിരുന്നത്. നോട്ടിസ് കൊണ്ടുവരാൻ പ്രതിപക്ഷത്തിന് അവകാശമുണ്ട്. മന്ത്രി തോമസ് ഐസക്കിനെതിരായ അവകാശ ലംഘനം സംബന്ധിച്ച എത്തിക്സ് കമ്മിറ്റിയുടെ റിപ്പോർട്ട് വരുമ്പോൾ സഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കും.

ഒരു അന്വേഷണത്തെയും നിയമസഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് തടസ്സപ്പെടുത്തില്ല. പക്ഷേ, നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിക്കണം. നിയമസഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെയും നിയമസഭയുടെയും വിശ്വാസ്യത നിലനിർത്തുന്നതിനു നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിക്കണം. അതു ബന്ധപ്പെട്ടവരെ അറിയിക്കുക മാത്രമാണ് നിയമസഭാ സെക്രട്ടറി ചെയ്തത്.

നിയമസഭാ പരിസരത്ത് നിയമ നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുമ്പോൾ‌ സ്പീക്കറുടെ അനുമതി വാങ്ങണമെന്നാണു ചട്ടം. അത് എംഎൽഎമാർക്കു മാത്രമാണു ബാധകമെന്നു ചട്ടത്തിൽ എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ എല്ലാവർക്കും പരിരക്ഷ ലഭിക്കും.നടപടി ക്രമങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കണമെന്നു സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു എന്നല്ലാതെ അന്വേഷണം തടസ്സപ്പെടുത്താൻ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. എന്റെ ഭാഗത്ത് ഒരു തെറ്റുമില്ലെന്ന് 100% വിശ്വാസമുണ്ട്. 40 കൊല്ലമായി പൊതുരംഗത്തുള്ള ആളാണു ഞാൻ. ഒരു തെറ്റും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. അതിനാൽ ഒരിഞ്ചു പോലും തലകുനിക്കില്ല–സ്പീക്കർ പറഞ്ഞു.

