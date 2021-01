കാലിക്കറ്റ്: താൽക്കാലികക്കാരെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതിനു സ്റ്റേ

കൊച്ചി ∙ കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാലയിലെ അനധ്യാപക തസ്തികകളിൽ താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരെ സ്ഥിരപ്പെടുത്താനുള്ള സിൻഡിക്കറ്റ് തീരുമാനവും ഉത്തരവും ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് സ്റ്റേ ചെയ്തു.

ആരെയെങ്കിലും സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഈ ഉത്തരവുകൾക്കു മുൻപുള്ള പോലെ താൽക്കാലിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ തുടരുമെന്നു കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

സർവകലാശാലകളിലെ അനധ്യാപക തസ്തിക നിയമനങ്ങൾ പിഎസ്‌സിക്കു വിട്ട ശേഷവും താൽക്കാലികക്കാരെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതു തങ്ങളുടെ നിയമനാവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്തുമെന്നു കാണിച്ചു മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ എം. പ്രശാന്ത് തുടങ്ങി 4 പേർ സമർപ്പിച്ച അപ്പീൽ പരിഗണിച്ചാണു ജസ്റ്റിസ് എ. എം. ഷഫീഖ്, ജസ്റ്റിസ് പി. ഗോപിനാഥ് എന്നിവരുൾപ്പെട്ട ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിന്റെ ഉത്തരവ്.

