പക്ഷിപ്പനി: 3 മാസത്തേക്ക് കർശന ജാഗ്രത വേണമെന്ന് കേന്ദ്രസംഘം

ആലപ്പുഴ ∙ പക്ഷിപ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ച പ്രദേശങ്ങളിൽ 3 മാസത്തേക്ക് കർശന ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് ഉന്നതതല കേന്ദ്ര സംഘം ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിർദേശം നൽകി. രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് സാംപിളുകൾ ശേഖരിച്ചു പരിശോധനയ്ക്ക് അയയ്ക്കുന്നതു തുടരണം.

പക്ഷിപ്പനി സാഹചര്യവും കോവിഡ് പ്രതിരോധ നടപടികളും വിലയിരുത്താനാണ് കേന്ദ്ര ഭക്ഷ്യസംസ്‌കരണ വ്യവസായ മന്ത്രാലയത്തിലെ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി മിൻഹാജ് ആലം, ന്യൂഡൽഹിയിലെ നാഷനൽ സെന്റർ ഫോർ ഡിസീസ് കൺട്രോൾ ഡയറക്ടർ ഡോ.എസ്.കെ.സിങ് എന്നിവർ ഇന്നലെ ജില്ലയിലെത്തിയത്.

കലക്ടർ എ.അലക്സാണ്ടർ, മൃഗസംരക്ഷണ, ആരോഗ്യ വിഭാഗം ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവരുമായി ചർച്ച നടത്തി. ജില്ലയിൽ ഇതുവരെ 49,958 പക്ഷികളെയും 32,550 മുട്ടകളും 5,070 കിലോഗ്രാം തീറ്റയും കേന്ദ്ര മാനദണ്ഡപ്രകാരം നശിപ്പിച്ചതായി മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു.

ജില്ലയിലെ കോവിഡ് പ്രതിരോധവും സംഘം അവലോകനം ചെയ്തു. ഇതുവരെ 59,974 പേർ ജില്ലയിൽ കോവിഡ് പോസിറ്റീവായതായി സംഘത്തെ അറിയിച്ചു. ടെസ്റ്റുകളുടെ സ്ഥിതി, കോവിഡ് ബാധിതരുമായി സമ്പർക്കമുണ്ടായവരെ പിന്തുടരുന്ന രീതി, വീടുകളിലെ നിരീക്ഷണം, കോവിഡ് ആശുപത്രികളിലെ സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവ സംബന്ധിച്ചു സംഘം ചോദിച്ചറിഞ്ഞു. വിനോദസഞ്ചാര മേഖല തുറക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കൂടുതൽ ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്ന് സംഘം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. വിനോദ സഞ്ചാരികൾ, ടാക്സി ഡ്രൈവർമാർ, ഓട്ടോ ഡ്രൈവർമാർ തുടങ്ങി കോവിഡ് ബാധയ്ക്ക് സാധ്യതയുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളെ കണ്ടെത്തി ബോധവൽക്കരണവും ടെസ്റ്റുകളും നടത്തണമെന്നും നിർദേശിച്ചു.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം സന്ദർശനം നടത്തിയ കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ കുടുംബക്ഷേമ മന്ത്രാലയത്തിലെ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് സ്പെഷലിസ്റ്റ് ഡോ.രുചി ജയ്ൻ, പുണെ നാഷനൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് വൈറോളജി സയന്റിസ്റ്റ് ഡോ.ശൈലേഷ് പവാർ, ഡൽഹി ആർഎംഎൽ ആശുപത്രി ഫിസിഷ്യൻ അനിത് ജിൻഡാൽ എന്നിവർ ഇന്നലെയും സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷിപ്പനി ബാധ കണ്ടെത്തിയ തകഴി, പള്ളിപ്പാട്, കരുവാറ്റ പ്രദേശങ്ങൾ ഇവർ സന്ദർശിച്ചു.

