അക്ഷയ സേവനങ്ങൾ വീട്ടിലെത്തിക്കാൻ സന്നദ്ധസേനാംഗങ്ങള്‍: മുഖ്യമന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം∙ അക്ഷയ സേവനങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരെ സഹായിക്കുന്നതിനും സേവനം വീട്ടിലെത്തിക്കുന്നതിനും സന്നദ്ധസേനാംഗങ്ങളെ നിയോഗിക്കുമെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. ഇങ്ങനെ ലഭിക്കുന്ന അപേക്ഷകളും പരാതികളും അധികാരികൾക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിനും തുടർനടപടികളുടെ വിവരങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നതിനും സന്നദ്ധസേനാംഗങ്ങൾക്ക് ഇ–പാസ് അനുവദിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ചലച്ചിത്രതാരം ടൊവിനോ തോമസിനെ സന്നദ്ധസേനയുടെ ബ്രാൻഡ് അംബാസഡറായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി.

കോവിഡ് കാലത്തു സന്നദ്ധസേനയുടെ പ്രവർത്തനം മാതൃകാപരമായിരുന്നു. 3,75,430 പേരാണു സന്നദ്ധസേനാംഗങ്ങളായത്. കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഓൺലൈനായാണു സേനാംഗങ്ങൾക്ക് ആദ്യഘട്ട പ്രീ മൺസൂൺ പരിശീലനം നൽകിയത്. 20,429 പേർ പരിശീലനത്തിന്റെ ഭാഗമായി. ചലച്ചിത്രരംഗത്തെ തിരക്കുകൾ മാറ്റിവച്ചു സന്നദ്ധസേനാംഗമായി പ്രവർത്തിച്ച ടൊവിനോ തോമസിനെ ബ്രാൻഡ് അംബാസഡറായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിലൂടെ കൂടുതൽ യുവാക്കളെ സേനയിലേക്ക് ആകർഷിക്കാൻ കഴിയുമെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

സന്നദ്ധപ്രവർത്തകരെ ഏകോപിപ്പിച്ചു ശാസ്ത്രീയ പരിശീലനം നൽകി സേന രൂപീകരിച്ചതിനു സർക്കാരിനെ അഭിനന്ദിച്ച ടൊവിനോ, ബ്രാൻഡ് അംബാസഡർ പദവി സന്തോഷം നൽകുന്നതാണെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഓൺലൈനായി നടന്ന ചടങ്ങിൽ പൊതുഭരണ സെക്രട്ടറി കെ.ആർ.ജ്യോതിലാൽ, യുവജന കമ്മിഷൻ അധ്യക്ഷ ചിന്താ ജെറോം, സാമൂഹിക സന്നദ്ധ സേന ഡയറക്ടർ അമിത് മീണ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.

English Summary: Volunteers to bring akshaya services to home says chief minister