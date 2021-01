വിഎസ് ഭരണപരിഷ്കാര കമ്മിഷൻ അധ്യക്ഷ പദം ഒഴിയുന്നു

തിരുവനന്തപുരം ∙ ഭരണപരിഷ്കാര കമ്മിഷൻ അധ്യക്ഷനായ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി വി.എസ്. അച്യുതാനന്ദൻ ഔദ്യോഗിക വസതിയായ കവടിയാർ ഹൗസിൽനിന്നു തലസ്ഥാനത്തു തന്നെ മകൻ വി.എ. അരുൺകുമാറിന്റെ ബാർട്ടൺ ഹിൽ വസതിയിലേക്കു താമസം മാറ്റി. സർക്കാരിന്റെ കാലാവധി പൂർത്തിയാകുന്ന മുറയ്ക്കു പദവി ഒഴിയുന്നതിനു മുന്നോടിയായാണിത്. കവടിയാർ ഹൗസ് വിട്ടിട്ടില്ല.

പ്രായാധിക്യം മൂലം പൂർണ വിശ്രമത്തിൽ കഴിയുന്ന വിഎസ് സ്വദേശമായ ആലപ്പുഴയിലേക്കു മടങ്ങുമെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾക്ക് ഇതോടെ വിരാമമായി. വി.എസ്. അച്യുതാനന്ദൻ, വേലിക്കകത്ത്, ടിസി 26 1943 (1), ബാർട്ടൺ ഹിൽ, വഞ്ചിയൂർ പിഒ, തിരുവനന്തപുരം എന്നതാണു പുതിയ വിലാസം. അരുണും കുടുംബവും വിഎസിനൊപ്പം ആയിരുന്നതിനാൽ ഈ വീട് അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു.

ഒരു വർഷത്തിലേറെയായി വീട്ടിൽ തന്നെ കഴിയുന്ന വിഎസിന് ഇടപെടാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിലും കമ്മിഷൻ പ്രവർത്തനവുമായി മുന്നോട്ടുപോകുകയാണ്. ഇതിനകം 5 റിപ്പോർട്ടുകൾ കൈമാറി. ഒരു ശുപാർശയും സർക്കാർ നടപ്പാക്കിയിട്ടില്ല. മാർച്ചിനകം 5 റിപ്പോർട്ടുകൾ കൂടി നൽകുമെന്നു കമ്മിഷൻ അംഗം സി.പി.നായർ പറഞ്ഞു.

