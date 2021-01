കാനഡയിൽ കാറപകടം: യുവാവിന്റെ മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ ശ്രമം

കുറവിലങ്ങാട് ∙ കാനഡയിലെ വടക്കൻ ലണ്ടൻ ഒന്റാറിയോയിൽ കാർ അപകടത്തിൽ മരിച്ച മലയാളി വിദ്യാർഥി കുര്യനാട് മണിയാക്കുപാറ പൂവത്തിനാൽ ഡെന്നിസ് സെബാസ്റ്റ്യന്റെ (20) മൃതദേഹം നാട്ടിൽ എത്തിക്കാൻ ശ്രമങ്ങൾ തുടരുന്നു. വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായി തോമസ് ചാഴികാടൻ എംപി അറിയിച്ചു.

അടുത്ത ആഴ്ച മൃതദേഹം എത്തിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഡെന്നിസിന്റെ കുടുംബം. പൂവത്തിനാൽ സെബാസ്റ്റ്യൻ (ബേബി)–മിനി ദമ്പതികളുടെ മകനാണ് ഡെന്നിസ്. കാനഡയിലെ വടക്കൻ ലണ്ടൻ സ്പാനിഷോ കോളജിൽ രണ്ടാം വർഷ ഇലക്ട്രോ മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനീയറിങ് വിദ്യാർഥിയായിരുന്ന ഡെന്നീസ് ബുധനാഴ്ച ഉണ്ടായ അപകടത്തിലാണ് മരിച്ചത്.

ഡെന്നീസ് സഞ്ചരിച്ച കാറിൽ വടക്കൻ ലണ്ടനിലെ അഡ്‌ലെയ്ഡ് സ്ട്രീറ്റ് പ്രധാന റോഡ് ട്രാഫിക് സിഗ്നലിൽ മറ്റൊരു കാർ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു.

ഡെന്നിസ് മാത്രമായിരുന്നു കാറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. കനേഡിയൻ പൊലീസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തിയെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.

