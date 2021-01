അമ്മ മകനു നൽകുന്ന പവർ ഓഫ് അറ്റോർണി റജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതില്ല

കൊച്ചി ∙ വായ്പയ്ക്ക് ഈടായി നൽകാൻ അമ്മയ്ക്കുകൂടി അവകാശമുള്ള ഭൂമി ഹാജരാക്കുമ്പോൾ അമ്മയുടെ പവർ ഓഫ് അറ്റോർണി റജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിക്കേണ്ടതില്ലെന്നു ഹൈക്കോടതി.

കെഎസ്എഫ്ഇയിൽനിന്ന് വായ്പയെടുക്കാനായി ഈട് നൽകിയ വസ്തുവിൽ അമ്മയ്ക്കുകൂടി അവകാശമുള്ളതിനാൽ പവർ ഓഫ് അറ്റോർണി നോട്ടറി മുൻപാകെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി നൽകിയെങ്കിലും റജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്നു നിർബന്ധിച്ചതിനെതിരെ നൽകിയ ഹർജിയിലാണു ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ്.

അഭിഭാഷകനും ആലപ്പുഴ വള്ളിക്കുന്നം സ്വദേശിയുമായ പി.ബിജിമോൻ ആണ് കെഎസ്എഫ്ഇ അധികൃതരുടെ നടപടിക്കെതിരെ ഹർജി നൽകിയത്.

English Summary: No need to register power of attorney that mother given to son